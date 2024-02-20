Akaryakıta bir zam daha geliyor. Yaşasın Türk malları değerleniyor. Emeklilerde bir sevinç bir sevinç

Akaryakıt fiyatlarında zam furyasında devam ediyor. Son olarak motorine 2 lira 56 kuruş, benzine de 1 lira 79 kuruş zam yapılmıştı. Yarın gece yarasından sonra saat 00.01'da LPG'ye 65 kuruş zam gelecek.

LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 20 lira 49 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 19 lira 99 kuruşa, Ankara'da 20 lira 39 kuruşa, İzmir'de 20 lira 07 kuruşa depolara dolduruluyor.

Son dakika değişikliği olmazsa 65 kuruşluk zam sonra LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 21 lira 14 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 20 lira 64 kuruşa, Ankara'da 21 lira 04 kuruşa, İzmir'de 20 lira 72 kuruşa satılacak.

Akaryakıt başta olmak üzere yapılan tüm zamlara isyan eden bir vatandaş "Emekli ve çalışanlara yaptıkları zamları akaryakıt, tütün ürünleri ve alkolle kapattılar. Diğer zamlar da kar olarak duruyor. Bir devlet vatandaşını bu kadar ezemez. Açım diyorum halimden anlamayanlar gülüyor. Oğlum aracımı kullanmıyorum diye sıralı otogaz sistemi taktırıp bana hediye etti. 100 TL'lik alabildim. Ağlama diyenlere 10 bin TL aylıkla sen geçin bir de yakıt tankını doldur da seni alkış yağmuruna tutayım" dedi.