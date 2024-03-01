Akaryakıtta fiyatlar değişti. Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu

Ramazan Süzen
Akaryakıtta fiyatlar değişti. Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu
Yerel seçimlerin yapılmasına 30 gün kala, 45 TL sınırına dayanan motorine dün gece yarısı 1 lira 34 kuruş indirim geldi. İndirim sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42.05 TL'ye satılan motorin 40 lira 71 kuruşa düştü.

Cumhur İttifakı 2019 seçimlerinde CHP'ye kaptırdığı özellikle İstanbul ve Ankara'yı geri alabilmek için 45 TL sınırına dayanan motorine bir kez daha indirim uyguladı.

1 lira 34 kuruşluk indirim sonrası motorin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 40 lira 71 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 40 lira 64 kuruşa, Ankara'da 41 lira 49 kuruşa, İzmir'de 41 lira 72 kuruşa düştü.

İndirimin uygulanmayacağı benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 40 lira 46 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 40 lira 37 kuruşa, Ankara'da 41 lira 18 kuruşa, İzmir'de 41 lira 41 kuruşa satılıyor.

LPG ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 20 lira 95 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 20 lira 44 kuruşa, Ankara'da 20 lira 85 kuruşa, İzmir'de 20 lira 52 kuruşa depolara dolduruluyor.

İndirimin oy almak için yapıldığını belirten bir vatandaş "İzmir'de büyükşehir adayları bile oy alabilmek için ne AKP'nin logosunu ne ismini kullanıyor. Akaryakıtı 40 TL'nin altına düşürüp seçime öyle girmeyi planlıyorlar. 1 Nisan'da yani seçim sonrası zamlar sağanak şeklinde yağacak. 'Keşke oy vermeseydim' diyenler isyan edecek" yorumunu yaptı.

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