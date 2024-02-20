Motorinde indirim. Önce bindiriyorlar sonra küçük küçük indiriyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Motorinde indirim. Önce bindiriyorlar sonra küçük küçük indiriyorlar
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle birlikte değişkenlik gösterirken sektör temsilci motorine 1,21 TL'lik bir indirim geleceğini belirtti. İndirim bu gece saatler 00:01'i gösterdiğinde pompaya yansıyacak.

Petrol fiyatları, dünya genelinde arz ve talep dengesi, jeopolitik faktörler, üretim kesintileri, doğal afetler gibi birçok etkene bağlı olarak uluslararası piyasalarda belirlenmekle birlikte ham petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaktadır.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarının baskı altına girmesiyle ilk indirim haberi de gelmiş oldu. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim beklendiği sektör kaynakları tarafından duyuruldu.

LPG'YE DE ZAM GELİYOR

Gece yarısından sonra LPG'ye 65 kuruş zam geleceği açıklandı.

Bir değişiklik olmadığı takdirde 65 kuruşluk zam sonrası LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 21 lira 14 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 20 lira 64 kuruşa, Ankara'da 21 lira 04 kuruşa, İzmir'de 20 lira 72 kuruşa satılacak.

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VARİL FİYATI GEÇEN HAFTA YÜZDE 1,4 DEĞER KAZANDI

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 1,4 değer kazancıyla 82,8 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları yeni haftaya düşüş ile başlarken petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talep görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle düştü.

Uzmanlar akaryakıt fiyatlarında sınırlı da olsa düşüş beklediğini ifade etti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,35 liradan satılıyor.

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