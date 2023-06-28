Akaryakıta büyük zam geldi. Hayırlı bayramlar Türkiyem

Editör: Erhan SONGÜR

Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ederken, Türkiye'de akaryakıtın her türüne zam yağmuru devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG'ye yapılan zamların ardından siyah akaryakıta da zam yapıldı.

Yüksek kükürtlü fuel oil fiyatına 1,33 lira, kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 98 kuruş, fuel oilin fiyatına ise 87 kuruş zam geldi.

İstanbul'un Avrupa Yakası’nda yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 15,96TL, kalyakın fiyatı 21,58TL, fuel oilin fiyatı ise 19,24TL oldu.

Zamlara isyan eden bir vatandaş "Hükümet akaryakıta da zam yapmaya doyamadı. Brent petrolün fiyatı düşüyor. Dünyanın birçok ülkesi fiyat indirirken, bizde zamlanıyor. Benzine, motorine ve LPG'ye zam yapan hükümet bu yetmez diyerek fuel oile ve kalyaka da zam yaptı. Bu işin soru nereye varacak" dedi.

"Verdikleri 3 kuruş zammı da A'dan Z'ye yapılan zamlarla geri aldılar" diyen aynı vatandaş "Sıfıra sıfır elde var sıfır. 21 yıldır iktidarda olan parti vatandaşını açlığa mahkum etmeye devam ediyor. 21 yıl daha iktidarda kalsalar düzelen bir şey olmaz" dedi.