Akaryakıta gece yarısı büyük fiyat ayarlaması yapıldı. İstasyona giden herkes 'oh, ne kadar güzel olmuş' dedi

Dün gece yarısı akaryakıta büyük bir fiyat ayarlaması yapıldı. Yapılan büyük fiyat ayarlamasını büyük küçük herkes fark etti. Motorin’e tek seferde yapılan 2 lira 56 kuruşluk fiyat ayarlaması ile gece yarısı ve sabahın ilk saatlerinde istasyonlara giden vatandaşlar, tabelalardaki yukarı yönlü büyük fiyat ayarlamasını görünce ‘oh ne kadar güzel olmuş’ dedi.

Pompalara yansıyan bu büyük fiyat ayarlaması ile İstanbul’da motorinin litresi 44 lira 34 kuruş olurken başkent Ankara’da litre fiyatı tabelalarda 45 lira 09 kuruş olarak görüldü.

‘BÜYÜK FİYAT AYARLAMASI’ TABELALARA NASIL YANSIDI ?

Motorin’e yapılan bu büyük fiyat ayarlaması ile güncel litre fiyatları şu şekilde oldu:

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 39,33 TL

Motorin: 44,27 TL

LPG: 19,99

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 39,42 TL

Motorin: 44,34 TL

LPG: 20,49 TL

Ankara

Benzin: 40,11

Motorin: 45,09

LPG: 20,39

İzmir

Benzin: 40,33

Motorin: 45,30

LPG: 20,07

Antalya

Benzin: 40,83

Motorin: 45,84

LPG: 20,15