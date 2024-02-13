Akaryakıta gece yarısı büyük fiyat ayarlaması yapıldı. İstasyona giden herkes 'oh, ne kadar güzel olmuş' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta gece yarısı büyük fiyat ayarlaması yapıldı. İstasyona giden herkes 'oh, ne kadar güzel olmuş' dedi
Akaryakıt’a gece yarısında her vatandaşın fark edeceği büyük bir zam ayarlaması yapıldı. Araçlarına yakıt almak isteyen vatandaşalar gece yarısında ve sabah saatlerinde benzin istasyonlarına giden vatandaşlar ‘oh ne kadar güzel olmuş’ dedi.

Dün gece yarısı akaryakıta büyük bir fiyat ayarlaması yapıldı. Yapılan büyük fiyat ayarlamasını büyük küçük herkes fark etti. Motorin’e tek seferde yapılan 2 lira 56 kuruşluk fiyat ayarlaması ile gece yarısı ve sabahın ilk saatlerinde istasyonlara giden vatandaşlar, tabelalardaki yukarı yönlü büyük fiyat ayarlamasını görünce ‘oh ne kadar güzel olmuş’ dedi.

Pompalara yansıyan bu büyük fiyat ayarlaması ile İstanbul’da motorinin litresi 44 lira 34 kuruş olurken başkent Ankara’da litre fiyatı tabelalarda 45 lira 09 kuruş olarak görüldü.

ekran-goruntusu-2024-02-13-085056.png

‘BÜYÜK FİYAT AYARLAMASI’ TABELALARA NASIL YANSIDI ?

Motorin’e yapılan bu büyük fiyat ayarlaması ile güncel litre fiyatları şu şekilde oldu:

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 39,33 TL

Motorin: 44,27 TL

LPG: 19,99

ekran-goruntusu-2024-02-13-085139.png

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 39,42 TL

Motorin: 44,34 TL

LPG: 20,49 TL

ekran-goruntusu-2024-02-13-085131.png

Ankara

Benzin: 40,11

Motorin: 45,09

LPG: 20,39

ekran-goruntusu-2024-02-13-085126.png

İzmir

Benzin: 40,33

Motorin: 45,30

LPG: 20,07

ekran-goruntusu-2024-02-13-085118.png

Antalya

Benzin: 40,83

Motorin: 45,84

LPG: 20,15

ekran-goruntusu-2024-02-13-085107.png

İlgili Haberler
'Kaçak altın taşıyan katırlar yeniden çalışmaya başlayacak'. Sektörün kalbındeki isimden şok çıkış
Son Haberler
Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yıldız oyuncu yer almadı Spor
Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yıldız oyuncu yer almadı
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu Gündem
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Antalya'da yoğun yağış sonrası sokaklar göle döndü. 5 İlçede okullar tatil edildi Gündem
Antalya'da yoğun yağış sonrası sokaklar göle döndü. 5 İlçede okullar tatil edildi
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler? Sağlık
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri neler?
İstanbul için depremden sonraki en büyük tehlike. İstila ettiler Gündem
İstanbul için depremden sonraki en büyük tehlike. İstila ettiler
Çiçekleri cilt kurumasına faydalı ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Çiçekleri cilt kurumasına faydalı ot ortaya çıktı
Ozan Arif vefat yıldönümünde anılıyor Gündem
Ozan Arif vefat yıldönümünde anılıyor