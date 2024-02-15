Akaryakıtta yeni zammı açıkladı. Ünlü ekonomist net tarih verdi. Benzin istasyonuna gidecekler çılgına dönecek

Rukiye Selçuk
Akaryakıtta yeni zammı açıkladı. Ünlü ekonomist net tarih verdi. Benzin istasyonuna gidecekler çılgına dönecek
Şeref Oğuz katıldığı programda akaryakıt fiyatlarının 1 Nisan’da göreceği korkunç fiyatı duyurdu.

Yüksek enflasyon, brent petroldaki artışlar akaryakıt fiyatlarını vurdu. Benzin ve motorin fiyatları resmen uçtu. Derinleşen ekonomik krizde vatandaşlar benzin istasyonuna bile uğrayamaz oldu.

Motorin son gelen zamla 44-46 TL, benzin ise 41-42 TL aralığında satılıyor.

Sözcü TV’ye katılan ekonomist Şeref Oğuz akaryakıtta uçuşun tarihini açıkladı. Oğuz, 1 Nisan’da akaryakıt fiyatlarının 60 TL’yi görebileceğini açıkladı.

"60 TL'Yİ GÖREBİLİR"

Oğuz şunları söyledi:

Durduramıyorsun artık enflasyonu. İstediğin kadar tedbirler al şimdi de seçimler geliyor. Şimdi sıkı para politikası var ya seçimlerden sonra sımsıkı para politikası gelecek. Mazot 45 TL oldu. 45 lirayken deponu doldur. Hatta varsa 25-30 tane depon onları da doldur. Buna depo da dayanmaz oldu.

TARİH VERDİ

1 Nisan'da 50-60 TL'yi görebilirsin akaryakıt fiyatlarında. Niye? Çünkü döviz yükümlülüklerinden giden bir iş olduğunda dolayı. Yine bu sene biz 220 milyon dolar faiz ödeyeceğiz. Bu paranın da büyük bir kısmı ortada yok.

Akaryakıt da doğrudan cari açıkla ilgili konulardan olduğu için ister istemez o zamlar otomatiğe bağlanacak. Bir anda 50-60 TL'lik mazotu görebilirsiniz.

Bunu sadece kişisel kendi aracın için düşünme. Çiftçi üretimden vazgeçti. Kaldı ki o mazot fiyatıyla neyi sürecek, neyi üretecek. Böyle olduğu zamanda sıkıntılar ortaya çıkıyor.

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