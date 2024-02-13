'Kaçak altın taşıyan katırlar yeniden çalışmaya başlayacak'. Sektörün kalbındeki isimden şok çıkış

Altın ithalatına getirilen kota mücevher üreticilerini zorlamaya başladı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, rakip ülkelerden 3 bin dolar daha pahalıya altın almak zorunda kaldıklarını belirtirken, arzın talebi karşılayamaz duruma geldiğini söylüyor.

Kaçakçılığın yeniden başlamasından endişe ettiklerini ifade eden Burak Yakın mücevher ihracatının ikiye katlandığını ancak buna rağmen hammadeye rekabetçi fiyattan yetişemediklerini kaydederek, cari açığı kendileri üzerinden çözülmek istendiğini belirtti.

Mücevher ihracatçıları, hammaddeleri olan altına cari açığı kontrol etme hedefiyle kota getirilmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Altını rakip ülkelerden kilogramda 3 bin dolar daha pahalıya alan, kota nedeniyle istediği miktarda altını istediği zaman elde edemeyen sektör sıkıntılı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, en yüksek kilogram başına ihracat değerine sahip sektörlerden biri olduklarını söyleyerek, dikkat çeken sözler söyledi.

Hammaddeye rekabetçi bir fiyattan erişemediklerini ifade eden Burak Yakın, "Cari açık bizim üzerimizden çözülmek isteniyor. Oysa kotanın sonucu maalesef kayıt dışının patlaması olarak ortaya çıkar. Eski dönemlerde ciddi bir altın kaçakçılığı olurdu, güneydoğu bölgesinden katırlarla altın ülkemize kaçak girerdi. Korkarım şimdi yine katırlar çalışmaya başlayacak.” dedi.

KİLOGRAM BAŞINA 5 BİN DOLAR

Altın ithalatına kota getirilmesi nedeniyle arzın talebi karşılayamadığını kaydeden Burak Yakın altına erişimde yaşanan sorun nedeniyle kilogramda 3 bin doları bulan ve hatta geçen fiyat farklarının çıktığını öne sürdü. Mücevher İharcatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın rakipleri altının kilosuna 65 bin dolar kendilerinin ise 68 bin dolar ödediklerini söyledi. Yakın'a göre işçilik de yazılınca ortalama 5 bin doların 3 bin doları haksız yere kendilerinden alınıyor. Böylece de kaçakçığın önü açılıyor.

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Peki sorun nasıl çözülür sorusuna da Yakın cevap verdi: “Bankalar ve Altın Borsası üyeleri altın ithal ederek dünya piyasalarındaki fiyatlarda ihracatçıya, üreticiye satmalıdır. Burada da kim ihracatçı kim değil biz biliyoruz. Bize sorulsun… Hem DİR izinleri verilirken hem altın ihracatı yapanlar noktasında, bize sormakla da yetinmesinler; bu firma ne kadar zamandır var? Kaç personeli var.

Adresi nedir, kaç m2 alanı var? Hiç ihracat yapmış mı, fuarlara katılmış mı? Bunların da belgelerini istesinler, Schengen vizesi alırken bile dünya kadar evrak isteniyor, kapasitesi olan firma alamıyorken kapasitesi olmayanlara kota dağıtılıyor. Ticaret bakanlığımız, bu konudaki sorumlular hakkında eminim gereğini yapacaktır.”