Akaryakıta indirimcik geldi

Motorine bugün 47 kuruş indirimcik geldi. Yapılan indirim sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 19 lira 69 kuruşa düştü.

Akaryakıta indirimcik geldi

Editör: Erhan SONGÜR

Türkiye seçim sürecine girerken, motorine bugün indirimcik geldi. Motorinin litre fiyatında 47 kuruş indirimcik yapıldı.

İndirimcik sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatı 19 lira 69 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 75 kuruşa, Ankara'da 20 lira 11 kuruşa İzmir'de 20 lira 20 kuruşa düştü.

Benzine ise indirim yapılmadı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 20 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 25 kuruşa, Ankara'da 21 lira 60 kuruşa İzmir'de 20 lira 59 kuruşa depolara dolduruluyor.

İndirimi komik bulan sürücüler "Artık lira lira indirim yapma vakti. Alım gücümüz her geçen gün düşüyor. Akaryakıta zam yapılınca bütün ürünler zamdan nasibini alıyor. Akaryakıta indirimcik yapılınca niye fiyatlar 50 kuruş da olsa düşmüyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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