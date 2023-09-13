Akciğer kanserinde umut veren gelişme. Ölüm riskini yüzde 41 azalttı

Bilim dünyasında kanser tedavisine dair umut verici gelişmenin yaşanması dikkat çekti. Tedavi edici 'Tedopi' adlı akciğer kanseri aşısının denemelerinde ölüm riskini yüzde 41 azalttığı tespit edildiği bildirildi.

Akciğer kanserinde umut veren gelişme. Ölüm riskini yüzde 41 azalttı

'Tedopi' adlı terapötik (tedavi edici) aşının faz 3 klinik çalışmasında, en sık görülen akciğer kanseri türü olan KHUDAK da (küçük hücreli dışı akciğer kanseri) ölüm riskini yüzde 41 azalttığı duyuruldu.

“Annals of Oncology” adlı tıp dergisinde yayınlanan faz 3 verileri, immünoterapiyi aktive eden T hücreli epitop kanseri aşısının, küçük hücreli dışı kanserinde genel hayatta kalımı kemoterapiye kıyasla önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.

Verilere göre, hastaların 1 yıllık genel hayatta kalma oranı Tedopi ile yüzde 44.4 iken kemoterapi ile bu oran yüzde 27.5 idi. Tedopi, standart tedavideki 7.5 aya kıyasla 11.1 aylık genel hayatta kalım süresi sundu.

Hastalığın ilerlemesi sonrası hayatta kalma süresinin ise Tedopi uygulanan kişilerde 7.7
Çalışmanın baş araştırmacısı olan Fransa’daki Gustave Roussy Enstitüsü Klinik Araştırma Direktörü Profesör Benjamin Besse, “Tedopi, üçüncü seviyede ilerlemiş ve metastatik KHDAK kanser hastalarında yapılan randomize bir faz 3 çalışmasında hayatta kalma konusunda pozitif sonuçlar gösteren ilk kanser aşısı” sözlerini kullandı.

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