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Akciğerleri pırıl pırıl yapıyor, nefes açıyor

Uzmanların açıklamalarına göre, akciğerle ilgili sorunlar ilk olarak sırt bölgesindeki ağrı şeklinde anlaşılıyor. Yapılan klinik deneyler ise bazı besinlerin akciğerleri koruduğunu ortaya koyuyor. İşte o beszinler ve akciğere faydaları…

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:32
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Akciğerleri pırıl pırıl yapıyor, nefes açıyor
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Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturuyor. Akciğerleri zararlı mikroplardan uzaklaştırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekiyor.

İşte o besinler:

Kereviz:
Kansorejen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar.

Keçiboynuzu:
Toksinlerden arınmada detoks etki sağlar. Akciğer ödemine karşı keçiboynuzunun desteği bulunmaz bir imkândır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlıyor.

Sarımsak
Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösteriyor.

Kekik:
İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önlüyor.

Siyah havuç:
Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltıyor.

Üzüm çekirdeği:
İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmeli.

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