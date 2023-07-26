Akdeniz, Karadeniz ve Ege'nin suyu hiç bu kadar ısınmamıştı. Kıpkırmızı görüntüleri yayınladılar

Yabancı meteoroloji kaynakları Türkiye’yi mercek altına aldı. Akdeniz, Karadeniz ve Ege'nin suyu hiç bu kadar ısınmamıştı.

Akdeniz, Karadeniz ve Ege'nin suyu hiç bu kadar ısınmamıştı. Kıpkırmızı görüntüleri yayınladılar

Hava Forum, yabancı meteoroloji kaynaklarının Akdeniz, Karadeniz ve Ege'nin sularının ısındığını söylediğini aktardı.

Meteorolojik anlamda Türkiye'de ürkütücü bir gelişme yaşandı. Akdeniz deniz suyu sıcaklıkları hiç olmadığı kadar ısındı. Yabancı meteoroloji kaynakları bizim bölgeyi mercek altına almış durumda.

Küresel ısınmanın etkisi altındaki Türkiye'de ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Akdeniz bölgesinde suların aşırı ısınmasının ardından dünyanın gözü bir anda Türkiye'ye çevrildi.

Hava Forum tarafından da konuyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizi yakından ilgilendiren bir durum var. Akdeniz deniz suyu sıcaklıkları hiç olmadığı kadar ısındı. Yabancı meteoroloji kaynakları bizim bölgeyi mercek altına almış durumda...

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