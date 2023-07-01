Akdeniz sahillerini aratmadı 3 bin kişi denize akın etti

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın son günü hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşması üzerine vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti. Kabotaj Bayramı da kutlamalara eklenince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Akdeniz sahillerini aratmadı 3 bin kişi denize akın etti

İHA'nın haberine göre; Zonguldak Belediyesi tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Kapuz Plajı'nda etkinlikler düzenlendi. Kurban Bayramı'nın son gününü denize girerek geçirmek isteyen vatandaşlar adeta Kapuz Plajı'na akın etti. 3 bin kişinin yoğun ilgi gösterdiği plajda, Denizcilik Bayramı dolayısıyla jet ski flyride gösterisi, dj performansı ve ördek yakalama yarışmaları da düzenlendi.

Yapılan gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Zonguldak Belediye Başkanvekili Havva Yılmaz, bayramın son gününe 1 Temmuz Denizcilik Bayramı'nın da denk gelmesiyle vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşatmak istediklerini söyledi. Yılmaz, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bayramın son gününe denk geldi. İki bayramı vatandaşlarımız güzel ve coşkulu bir şekilde kutlasınlar diye çeşitli etkinlikler düzenledik. Yaz boyunca da vatandaşlarımızın Kapuz Plajı'ndan faydalanması için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz" diye konuştu.

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