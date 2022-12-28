﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 05,18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 27,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 05,18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 27,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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