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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 05:30
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 05,18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 27,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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