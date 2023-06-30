Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.

Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de saat 10.49 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 23.9 kilometre derinliğine yaşandığı kaydedildi.

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