Akdeniz'de deprem

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Girit adası açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.43'te meydana gelen depremin derinliği 34,7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre Akdeniz'de Girit adası açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.43'te meydana gelen depremin derinliği 34,7 kilometre olarak ölçüldü.
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