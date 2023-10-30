Akdeniz’de gerilim yükseliyor. ABD bir gemi daha gönderiyor

ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı USS Bataan isimli amfibi gemisinin Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçmesi bekleniyor. Bölgede gerilim tırmanıyor.

Akdeniz’de gerilim yükseliyor. ABD bir gemi daha gönderiyor

İsrail ile HAMAS arasında devam eden çatışmalardan dolayı bütün dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda.

KIZILDENİZD’DEKİ SAVAŞ GEMİSİNİ AKDENİZ’E GÖNDERİYORLAR

Çatışmaların bölgesel bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ettiğini açıklayan ABD, bir savaş gemisini daha Doğu Akdeniz'e sevk etme kararı aldığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Bataan amfibi hücum gemisinin (LHD) son haftalarda Orta Doğu sularında faaliyet gösterdiği, ancak geçen haftanın sonlarında Süveyş Kanalı'na doğru ilerlemeye başladığı kaydedildi.

2 GEMİ GÖNDERMİŞLERDİ

USS Bataan'ın şu anda Kızıldeniz'de olduğu ve yakında Doğu Akdeniz'e geçmesinin beklendiği bildirildi.

28 Ekim'de ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi ve saldırı grubunun, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e girdiği belirtilmişti.

Öte yandan, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve saldırı grubu da şu anda Girit adasında yer alan Souda Körfezi'nde konuşlandı.

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