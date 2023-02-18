Akhuşağacı ağacı cilt hastalıklarına iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan akhuşağacı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Akhuşağacı diğer ismiyle kayınağacının cilt hastalıklarından birçok rahatsızlığa iyi geldiği vurgulandı.

CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

Deri, vücudun dış yüzeyini tamamen kaplayan vücudun en büyük organdır. Dış ortamla sürekli olarak temas halinde bulunan deri; alerjenler, fiziksel etkenler, iklim koşulları, mikrobiyal ajanlar ve daha birçok çevresel faktör ile etkileşim içerisindedir. Bu durum deriyi birçok hastalığa yatkın hale getirir. Cilt hastalıkları, ülkemizde ve dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alır.

Cilt hastalıkları şunlardır:

Akne

Egzama

Kurdeşen (Ürtiker)

Uçuk ve Zona

Sedef hastalığı

Mantar enfeksiyonları

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 litre suya 10 gram yaprak konulup, 20 dakika kaynatılır. 1 saat demlenen çaydan, günde 3 veya 5 çay bardağı içilir. 15-20 gün boyunca sürekli kullanılmalıdır.

AKHUŞAĞACI BİTKİSİ NEDİR?

Kayıngillerden; nemli topraklarda yeti en bir ağaçtır. Meyveleri küçüktür. Yaprakları ilkbahar aylarında toplanıp kurutulur.