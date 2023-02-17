17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yakı Otu bitkisi nasıl kullanılır?

Yakı otu adını orman yangınlarının harap ettiği topraklarda yetişen ilk bitkilerden biri olmasından geliyor. Peki, ne işe yarıyor, hangi rahatsızlıklara iyi geliyor? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:05
Takip Et

Yakı Otu bitkisi

Yakı Otu bitkisi nasıl kullanılır?
+
Aa
-

Latince ismi: Chamerion angustifolium, Epilobium angustifolium

Yakı otu güzel dört yaprağı olan pembemsi-mor renkli çiçeklere sahiptir ve çuha çiçeği ile aynı aileden gelir. Çiçekler arılar tarafından da çok seviliyor.

Geleneksel olarak en sık biçimde yanıklar, cilt rahatsızlıkları için kullanılmakta. Ayrıca kullanımları arasında gastrointestinal ve bronşiyal sorunlar da yer alıyor. Tıbbi kullanımlarının bitkinin körpe filizlerinin mutfak değerinde vardır. Genç filizler salatalara eklenebilmektedir.

Yakı; şeker, jöle, şurup ve dondurma yapımında da kullanılıyor.

YAKI OTU YARARLARI NELERDİR?

Ateş, ağrı ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılmıştır.
Yaralara, tümörlere ve prostat büyümesine karşı da faydalı olduğu düşünülmekte.
Daha önce belirtilen sağlık yararlarının yanı sıra, ateş otu aşağıdaki rahatsızlıklar için geleneksel olarak kullanılamakta. İşte diğer yararları

Böbrek ve idrar sistemlerini destekler. İdrar yolu şikayetlerinde destek olarak kullanılır.

Sindirim sağlığını korur, sindirimi destekler.

Kan basıncını düzenler.

Araştırmalar, bu bitkinin antioksidan ve anti inflamatuar özelliklere sahip olduğunu da göstermektedir.

Ayrıca bitki genişlemiş prostat (iyi huylu prostat hiperplazisi, BPH) için de kullanılmaktadır.

Kas gevşetici etkiye sahiptir.

Bağışıklığı destekler.

Vücudu detoksifiye etmeye yardımcı olur.

Prostat sağlığını iyileştirir.

Migreni hafifletebilir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
2
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
3
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
4
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
5
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
6
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
7
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿5 ilde 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿5 ilde 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿5 ilde 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿Josef de Souza son kez konuşacak. Bu akşam canlı yayında açıklayacak
﻿Josef de Souza son kez konuşacak. Bu akşam canlı yayında açıklayacak
﻿Josef de Souza son kez konuşacak. Bu akşam canlı yayında açıklayacak
﻿Yıkıntılar arasındaki hatıralar duygulandırdı
﻿Yıkıntılar arasındaki hatıralar duygulandırdı
﻿Yıkıntılar arasındaki hatıralar duygulandırdı
﻿YouTube'dan o meşhur soruna çözüm
﻿YouTube'dan o meşhur soruna çözüm
﻿YouTube'dan o meşhur soruna çözüm
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.