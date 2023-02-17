Yakı Otu bitkisi nasıl kullanılır?

Latince ismi: Chamerion angustifolium, Epilobium angustifolium

Yakı otu güzel dört yaprağı olan pembemsi-mor renkli çiçeklere sahiptir ve çuha çiçeği ile aynı aileden gelir. Çiçekler arılar tarafından da çok seviliyor.

Geleneksel olarak en sık biçimde yanıklar, cilt rahatsızlıkları için kullanılmakta. Ayrıca kullanımları arasında gastrointestinal ve bronşiyal sorunlar da yer alıyor. Tıbbi kullanımlarının bitkinin körpe filizlerinin mutfak değerinde vardır. Genç filizler salatalara eklenebilmektedir.

Yakı; şeker, jöle, şurup ve dondurma yapımında da kullanılıyor.

YAKI OTU YARARLARI NELERDİR?

Ateş, ağrı ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılmıştır.

Yaralara, tümörlere ve prostat büyümesine karşı da faydalı olduğu düşünülmekte.

Daha önce belirtilen sağlık yararlarının yanı sıra, ateş otu aşağıdaki rahatsızlıklar için geleneksel olarak kullanılamakta. İşte diğer yararları

Böbrek ve idrar sistemlerini destekler. İdrar yolu şikayetlerinde destek olarak kullanılır.

Sindirim sağlığını korur, sindirimi destekler.

Kan basıncını düzenler.

Araştırmalar, bu bitkinin antioksidan ve anti inflamatuar özelliklere sahip olduğunu da göstermektedir.

Ayrıca bitki genişlemiş prostat (iyi huylu prostat hiperplazisi, BPH) için de kullanılmaktadır.

Kas gevşetici etkiye sahiptir.

Bağışıklığı destekler.

Vücudu detoksifiye etmeye yardımcı olur.

Prostat sağlığını iyileştirir.

Migreni hafifletebilir.