Akhuşağacı bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan akhuşağacı bitkisi faydaları dikkat çekti.

Akhuşağacı bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

AKHUŞAĞACI BİTKİSİ NEDİR?

Kayıngillerden; nemli topraklarda yeti en bir ağaçtır. Meyveleri küçüktür. Yaprakları ilkbahar aylarında toplanıp kurutulur.

AKHUŞAĞACI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-İdrar söktürür

-Vücutta biriken suyu boşaltır

-Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar

-Şişmanlaşmayı önler

-Romatizma ağrılarını dinlendirir

-Ayak kokularını keser

-Saçları gürleştirir, kepekleri yok eder

-Cilt hastalıklarını tedavi eder

-Kalp kifayetsizliğinin sebep olduğu idrar tutukluğunu giderir

-Vücutta biriken tuzu atar

-Üremi ve albüminde faydalıdır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 litre suya 10 gram yaprak konulup, 20 dakika kaynatılır. 1 saat demlenen çaydan, günde 3 veya 5 çay bardağı içilir. 15-20 gün boyunca sürekli kullanılmalıdır.