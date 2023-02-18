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Akhuşağacı bitkisi neye iyi gelir?

Akhuşağacı diğer ismiyle kayınağacı cilt hastalıklarından birçok rahatsızlığa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:42
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Akhuşağacı bitkisi neye iyi gelir?

Akhuşağacı bitkisi neye iyi gelir?
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan akhuşağacı bitkisi faydaları dikkat çekti.
Akhuşağacı bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

AKHUŞAĞACI BİTKİSİ NEDİR?

Kayıngillerden; nemli topraklarda yeti en bir ağaçtır. Meyveleri küçüktür. Yaprakları ilkbahar aylarında toplanıp kurutulur.

AKHUŞAĞACI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-İdrar söktürür

-Vücutta biriken suyu boşaltır

-Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar

-Şişmanlaşmayı önler

-Romatizma ağrılarını dinlendirir

-Ayak kokularını keser

-Saçları gürleştirir, kepekleri yok eder

-Cilt hastalıklarını tedavi eder

-Kalp kifayetsizliğinin sebep olduğu idrar tutukluğunu giderir

-Vücutta biriken tuzu atar

-Üremi ve albüminde faydalıdır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 litre suya 10 gram yaprak konulup, 20 dakika kaynatılır. 1 saat demlenen çaydan, günde 3 veya 5 çay bardağı içilir. 15-20 gün boyunca sürekli kullanılmalıdır.

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