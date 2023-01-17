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Jack Nicholson 2 yıldır evden dışarı çıkmıyor! Akıl sağlığından endişe ediliyor

Guguk Kuşu ve Cinnet gibi filmlerindeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan Hollywood'un ünlü yıldızı Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı iddia edildi. Usta oyuncuya yakın kaynakların, akıl sağlığı için endişelendikleri ifade edildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:48
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Akıl sağlığından endişe ediliyor! Jack Nicholson 2 yıldır evden dışarı çıkmıyor

Jack Nicholson 2 yıldır evden dışarı çıkmıyor! Akıl sağlığından endişe ediliyor
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85 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Jack Nicholson ile ilgili ABD basınında çıkan haberler endişe verici... ABD basınında usta oyuncuyla ilgili "Evine kapandı, akıl sağlığından endişe ediliyor" haberleri dikkat çekti. Aktöre yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı ve aktörün akıl sağlığı için endişelendiklerini söyledikleri yazıldı.

Nicholson, 2005'te "Baba" filminin unutulmaz oyuncusu Marlon Brando'nun ölene kadar yaşadığı Beverly Hills bölgesinde bir ev satın almıştı. Bir başka iddia ise arkadaşlarının Nicholson'ın da Brando gibi yalnız bir şekilde ölmesinden korktukları yönünde.

İddiaların doğruluğu kanıtlanmasa da Nicholson'ın en son 2021'de bir basketbol maçında görülmüş olması endişeleri artırdı.

Beş çocuğu olan aktörün eve kapansa da çocuklarıyla evinde görüştüğü de gelen bilgiler arasında.

1970’ten beri basketbol maçlarına sezonluk bilet alan Nicholson, 2021'de taraftarı olduğu basket takımı Los Angeles Lakers’ın maçını oğlu Ray ile izlemiş, etrafa imzalar ve gülücükler dağıtmıştı.


 

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