Jack Nicholson'ın kabul etmediği kızı konuştu. Akıl sağlığından şüphe ediliyordu

85 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Jack Nicholson ile ilgili "Evine kapandı, akıl sağlığından endişe ediliyor" haberleri dikkat çekmişti.. Aktöre yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı ve aktörün akıl sağlığı için endişelendiklerini söyledikleri yazılmıştı.

NY Post’ta yer alan habere göre, 85 yaşındaki oyuncu Jack Nicholson’ın geçmişte bir garsonla yaşadığı kısa ilişki sonucu 1994 yılında Tessa Gourin dünyaya geldi.

Nicholson’ın hiçbir zaman açık bir şekilde Tessa’nın babası olduğunu kabul etmediği ancak Hollywood genelinde bu durumun bilindiği iddia edildi.

Gourin, “Çok küçük yaştan beri annem bana ünlü bir babam olduğunu kimseye söylememi tembihlemişti.” dedi.

Gourin, annesiyle birlikte New York’ta bir yaşam kurmuş, kendisiyle ilişki kurmayan ancak masraflarını karşılayan babası Nicholson sayesinde özel okullara gitmişti.

Gourin, babasının kendisine maddi destek sağladığını ancak hiçbir zaman temas kurmadığını söyledi.

Arkadaşları, 85 yaşındaki oyuncu Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığını ve dünyaca ünlü oyuncunun akıl sağlığı için endişelendiklerini söylemişti.