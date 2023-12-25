Akıllara durgunluk veren hırsızlık. Kurduğu çekmece düzeneğiyle çaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Akıllara durgunluk veren hırsızlık. Kurduğu çekmece düzeneğiyle çaldı
İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık vakası yaşandı. İnternet üzerinden almak istediği saati kurduğu ‘çekmece’ düzeneğiyle çaldı

İddiaya ve İstanbul Havadis'te yer alan habere göre, Mehveş Berksun isimli kadın sevgilisinin saatini internetteki bir alışveriş sitesinde ilana koydu. Antalya’dan aradığını söyleyen bir şahı, genç kadınla pazarlık yapmaya başladı. Müşteri 415 bin liralık saati 360 bin liraya kadar indirtti. Şüpheli şahıs daha sonra, İstanbul Ataşehir’de güvendiği bir saatçi olduğunu ve saati ona göstermek istediğini söyledi.

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Genç kadın şoförüyle beraber saatini kuyumcu dükkanı zannettiği konuma gönderdi. Kuyumcu olması gereken konumda ofisin olduğu görüldü. Saati alacak sözde müşteri saati, daha sonra içinde gizli bölme olduğu anlaşılan bir çekmeceye koyarak şoförden beklemesini istedi.

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İçecek getireceği bahanesiyle mutfağa geçti. Mutfak kısmındaki, saati koyduğu gizli bölmeli çekmeceye ulaşmak için özel olarak kırılmıştı. Hırsız lüks marka saati alıp kayıplara karıştı.

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Şüphelinin kayıplara karışmasından sonar genç kadın polise ihbarda bulundu. Hırsızın o dükkanı sahte kimlikle kiraladığı ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin kimliği tespit edilen hırsızın her yerde aradığı söylendi.

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