Akıllı epilepsi pili nedir

Akıllı epilepsi piliyle nöbetler kontrol altına alınabilir...

Türkiye’de epilepsi pili ameliyatlarının oldukça başarılı olduğunu ve epilepsi pillerine gelişen teknolojiyle birlikte akıllı özelliklerin eklendiğini söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk, “Epilepsi hastalarına ameliyatla yerleştirilen akıllı epilepsi pili, nöbet öncesinde nabız sayılarındaki artışı algılıyor. Böylece nöbet başlamadan hemen önce devreye girerek nöbetleri önlemeyi hedefliyor” dedi. Hem cerrahi deneyim hem de tıbbi cihazlara erişim açısından Türkiye’de epilepsi hastalığı ile mücadelede dünyada önde gelen bir konumda bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Sait Öztürk, epilepsi pili cerrahisinde ülkemizin dünya standartlarında üst seviyede olduğunu belirtti. Doç. Dr. Sait Öztürk, epilepsi pili tedavisinin ilaçlara ek bir tedavi seçeneği olduğuna dikkat çekerek öncelikle hastaların beklentilerinin gerçekçi olması gerektiğini vurguladı.

NÖBET SAYISINDA VE ŞİDDETİNDE AZALMA SAĞLAYABİLİR

Epilepsi pili uygulamasının amacının nöbetlerin sayısını ve şiddetini azaltarak nöbetleri kontrol altına almak olduğunu dile getiren Doç. Dr. Öztürk, “Ülkemizde başarıyla uygulanan epilepsi pili operasyonları hakkında, maalesef kulaktan kulağa yanlış bilgiler yayılabiliyor. Bu yüzden bu konuda hastaların doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Epilepsi pili tedavisinde hastanın boyun bölgesindeki bir sinire çok düşük enerjili elektrik veren pil sayesinde nöbetin şiddeti, süresi ve sayısı azaltılarak hastanın yaşam kalitesine önemli bir katkı sağlanmaktadır. Ancak öncelikle hastanın epilepsi pili tedavisine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

NÖBETİ ÖNLEMEYİ AMAÇLAR

Ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan akıllı epilepsi pilinin farkının ise nöbet öncesinde nabız sayılarını tespit etmek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Öztürk, “Nöbet başlamadan hemen önce devreye girerek nöbetleri önlemeyi amaçlayan bu akıllı epilepsi pillerini ülkemizde uygun olan hastalarımıza ameliyatla yerleştirmeye başladık. Özellikle uyku sırasında nöbetin başlayacağının farkına varılamayacağı durumlarda, nabız sayılarındaki artış ile nöbete müdahale etmeyi amaçlayan akıllı pilin bulunması, hasta için büyük konfor ve artmış bir hayat kalitesi anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.

TEDAVİ SÜRECİNİ ERTELEMEYİN

Epilepsi pili tedavisinde yeterli ve doyurucu bilgiye ulaşmakta güçlük çeken birçok hastanın endişelerinin olduğunun altını çizen Doç. Dr. Öztürk, “Bunların başında bu ameliyatların çok zor olduğuna dair düşünceler geliyor. Oysa beyin cerrahi ameliyatları arasında en az riskli ameliyatlardan biri olan epilepsi pili tedavisinin son çözüm olarak görülmemesi gerekiyor. Dirençli epilepsi hastalarında bu tedavi fırsatını yıllarca ertelememek gerekir” ifadelerini kullandı.

BİR YILIN SONUNDA NÖBETLERİN YARISI AZALIYOR

Araştırmaların epilepsi pili ameliyatlarından sonraki birinci yılın sonunda hastaların yarısından fazlasında nöbetlerin yarı yarıya azaldığını gösterdiğini vurgulayan Doç. Dr. Öztürk, “Operasyondan sonra hastaların ilk gün içinde normal hayatlarına dönebilir. Hastalarda ilk bir yıl nöbet ilaçlarının azaltılmaması çok önemlidir. Epilepsi pilinin ilaçlara ek bir tedavi olduğunu unutmamalı ve 1. yıl kontrollerinde ilaç dozu nöroloji hekimlerince gerek görülürse düşürülmelidir” diyerek açıklamalarını tamamladı.