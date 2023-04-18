Akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolu satışı için yeni karar: Resmi Gazete'de yayınlandı

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ve yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklikler öngören Ticaret Bakanlığı tebliğinde yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartı ile ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın belirtilen tüm ürünler için yenileme yapabileceğini ifade etti.

YENİLENEN ÜRÜNLERİN ÜRETİCİSİ VEYA İTHALATÇISI İLE YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ

Yapılan açıklamalarda yenilenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesinin yapılabileceğini ifade etti.

Tebliğle yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan 10 milyon TL'den az olmamak üzere ödenmiş sermaye şartı, 30 milyon TL'ye çıkarıldı. Yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon TL'den az olanlar, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını buna tamamlayacaklar.