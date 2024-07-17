Akıllı saatlerle ödeme dönemi başladı. Kart ya da telefon gerekmiyor

Artık bankalar de ilerleyen teknolojiye ayak uyudadak yeni ürünler hazırlıyor. İş Bankası, İşCep’ten mobil temassız ve karekod ile ödemelerine akıllı saat ile ödeme ve bankamatikten para çekme modüllerini ekledi.

AKILLI SAATLERLE ÖDEME YAPMA DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni uygulama ile banka müşterileri, android akıllı saatlerini İşCep ile eşleştirerek ATM'lerden para çekip akıllı saatleri ile temassız ödeme yapabilecek.

Türkiye İş Bankası, müşterilerini yeni nesil temassız ödeme ve para çekme ürünü sundu. İşCep kullananlar Wear OS 3.0 ve üzeri işletim sistemini olan android akıllı saatlerini İşCep ile eşleştirerek alışverişlerinde temassız ödeme yapılabilen tüm POS cihazlarına okutarak ödeme yapabilecek.

AKILLI SAAT İLE ATM'lLERDEN PARA DA ÇEKİLEBİLİYOR

Android akıllı saat kullanan banka müşterileri aynı zamanda ATM'lerden nakip para da çekebilecek. Akıllı saatlerle işlem yapmak için ise cep telefonlarının müşterilerin yanında olması gerekmiyor. Aynı zamanda banka kartının da yanlarında olmasına ihtiyaç kalmıyor. Kartlarını ya da telefonlarını yanlarına almayı unutun müşteriler akıllı saatleri ile kolaylıkla işlem yapabiliyor.