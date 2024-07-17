Yunan şarkıcı Despina Vandi Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı! Seyirciler İzmir Marşı’yla yanıt verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yunan şarkıcı Despina Vandi Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı! Seyirciler İzmir Marşı’yla yanıt verdi

Ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi, Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserinde, sahnede Atatürk'ün bir posterinin bulunmasına tepki göstererek performansını iptal etti. İzleyicilerin bir kısmı, posterin kaldırılmasını talep eden Vandi'ye karşı çıkarak, sahneye gelip İzmir Marşı'nı söyledi. Olayın ardından Vandi, konserin içeriğinin değiştirilmesi konusunda organizasyonu suçlayarak bir açıklama yaptı.

İzmir Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda Türk Eğitim Vakfı yararına düzenlenen konserde, Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin performansı öncesinde bir gerginlik yaşandı. Vandi, sahnede bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin kaldırılmasını talep etti ve aksi halde sahneye çıkmayacağını ifade etti. Bu istek, organizasyon komitesi tarafından reddedildi.

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Bunun üzerine, Vandi'nin sahne almasını bekleyen yaklaşık beş bin kişilik izleyici kitlesi arasında hayal kırıklığına yol açan bu durum, konukların tepkisini çekti. Tepki olarak sahneye çıkan bazı izleyiciler, İzmir Marşı'nı seslendirerek olaya tepkilerini gösterdiler. Yaşanan bu anlar, sosyal medya kullanıcılarından biri tarafından X hesabı üzerinden paylaşılarak geniş kitlelere ulaştı.

DESPİNA VANDİ’DEN AÇIKLAMA

Tartışmalar sürerken Despina Vandi de Instagram hesabından açıklama yaptı. Türk Eğitim Vakfı'nın konserin içeriğini değiştirerekmekle suçlayan Vandi, şunları yazdı:

"Bugün (17/07/2024) gerçekleştirilmesi planlanan konserime katılarak beni onurlandıracak olan kamuoyuna sonsuz saygılarımla, TÜRK EĞİTİM VAKFI'nın (tek taraflı olarak etkinliğin 'konser' olma niteliğini değiştirmeye karar veren, etkinliğe yasaklanmış ve mutabık kalınmamış siyasi bir anlam yükleyen) kusuru nedeniyle, söz konusu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm."

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