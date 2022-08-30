Akıllı telefonlardan tartışmalı güncelleme: Trafik ışıklarını değiştiriyor

Gelişen teknoloji sayesinde Hong Kong'da, dikkati dağılmış telefon kullanıcılarının tehlikeli trafiğe çıkmasını önlemek için yeniden tasarlanmış trafik ışıkları denendiği duyuruldu.

Hong Kong'da başlanılan yeni uygulamanın zamanla akıllı telefon kullanan çok nüfuslu dünyadaki diğer şehirlere de geleceği de ifade edildi.

Uzmanların ifadelerine göre, dışarı çıkan kişiler cihazlarını bir çantada veya ceplerinde tutmayı seçenler bile, kablosuz kulaklıklar ve bağlı akıllı saatler sayesinde hala gizlice gelen sonsuz bildirim yağmurundan kaçamıyor. Bu kesintisiz dikkat dağıtma sisteminin insanların dikkatini daha önemli şeylerden uzaklaştırdığını bunların başında da trafik ışıklarının geldiğini ifade etti.