Akıllı telefonların yerini alacak cihaz geliyor

Humane tarafından geliştirilen ve akıllı telefonların yerini alacağı söylenen yenilikçi cihazın adı ve çıkış tarihi belli oldu. Eski Apple çalışanlarının yer aldığı proje bu yıl hayata geçiyor.

Akıllı telefonların yerini alacak cihaz geliyor

Humane tarafından geliştirilen ve akıllı telefonların yerini alacağı söylenen yenilikçi cihazın adı ve çıkış tarihi belli oldu. Eski Apple çalışanlarının yer aldığı proje bu yıl hayata geçiyor.

Eski Apple çalışanları tarafından kurulan Humane adlı girişim, akıllı telefonların yerini alacağı söylenen cihazın adını ve çıkış tarihini açıkladı. İlk kez TED 2023 konferansında görücüye çıkan bu cihaz, lansmanda geçen "Artık telefona ihtiyacınız kalmayacak" ifadeleriyle büyük oranda ses getirmeyi başarmıştı. Ancak uzun zamandır herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

CİHAZIN ADI: “HUMANE Aİ PİN”

Humane Ai Pin hakkında bilinenler şimdilik oldukça sınırlı. Ancak bu cihazın giyilebilir bir projektör olduğu edinilen bilgiler arasında.

Böylece kullanıcının giysilerine kolaylıkla entegre edilebiliyor ve üzerindeki projektör, mikrofon ve hoparlör ile bir telefon hissiyatı veriyor.

Geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşen TED konferansında Humane’in kurucu ortağı Imran Chaudhri, cihazı bir sesli asistan olarak kullandı, telefon aramaları yaptı, otomatik olarak günlük özetini aldı, bir çikolata barının besin bilgilerini almak için bir fotoğraf çekti ve eline küçük bir yeşil ekran yansıttı. Ayrıca cihazın simültane çeviri özelliğine de sahip olduğu belirtilmişti.

Yeni yapılan duyuruda ise Humane, merakla beklenen cihazın ''Humane Ai Pin'' olarak adlandırılacağını duyurdu. Ayrıca Humane Ai Pin, gelişmiş bir Snapdragon platformu tarafından desteklenecek ve bu yıl içinde vitrine çıkacak.

ÖZELLİKLERİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Humane Ai Pin'in nasıl çalıştığı, tam olarak ne işe yarayacağı ve hatta nasıl bir görünümü olacağı hakkında henüz kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor.

TED’deki sunumunda Chaudhri, cihazı göğüs cebinden çıkararak göstermiş ve daha çok bir kart destesine benzediği söylenmişti. Ek olarak basın açıklamasında bu cihaz ''giysiye monte edilebilir aygıt'' olarak tanımlandı.

Diğer tarafta Humane Ai Pin'in yapay zekâ desteğiyle de öne çıkacağı belirtiliyor. Bu noktada Humane, AI Pin'in "bağlamsal ve ortam bilgi işlem etkileşimleri için bir dizi sensör'' içereceğini söylüyor. Ancak çıkış tarihi veya fiyatının ne olacağı gibi sorular henüz yanıt bulmadı.

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