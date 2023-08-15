Akıllı telefonlarda silinen rehberi geri getirme yöntemleri

iPhone (iOS) ve Android telefondan silinen numaraları geri getirme işleminin aslında son derece basit...

Yanlışlıkla silinmiş ya da sonradan kurtarmak istenilen numaraları pratik bir şekilde geri getirmek mümkün.

AKILLI TELEFONLARDA SİLİNEN NUMARALARI GERİ GETİRME NASIL YAPILIR?

Tamindir'den Erkan Calp'ın haberine göre, öncelikle kişileriniz aslında silinmemiş olabilir, yalnızca görünümünüzden gizlenmiş olabilir. Kişiler uygulamanızın telefonunuzda sakladığınız tüm kişileri gösterdiğinden emin olmanız gerekir. Kişiler uygulamasını açın, sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve Ayarlar'ı seçin.

Tüm kişileri görüntülemek ve işaretlemek için Kişiler'e dokunun. Bunun dışında kaybolan kişilerinizi kurtarmak için deneyebileceğiniz şeylerden biri, Google Contacts yani Google Kişiler hizmetindeki değişiklikleri geri alma özelliğini kullanmaktır.

Bu seçenek, yaptığınız değişiklikleri geri almanızı sağlar ve bu, silinen kişilerinizin telefonunuzda geri yüklenmesine yardımcı olur. Hemen aşağıda Google Kişiler ile Android telefonda silinen numaraları bulma adımları bulunuyor.

Android'de Silinen Numaraları Geri Getirme

Google Kişiler sitesini ziyaret edin.

Soldaki menüden "Çöp Kutusu" sekmesine tıklayın.

Kurtarmak istediğiniz kişilerin yanındaki kutucukları seçin.

Üst kısımdaki "Kurtar" butonuna basın.

Kısa süre içerisinde silinen numaralar çıkacaktır.

Android telefonda silinen numaraları kurtarma işlemi için ilk olarak Google Kişiler'in web sitesini ziyaret edin. Telefonunuzda kullandığınız Google hesabına giriş yapmadan kişilerinize erişmeniz mümkün değildir. Bu nedenle doğru hesaba giriş yaptığınızdan emin olun.

Başka bir hesaba giriş yapmışsanız öncelikle o hesaptan çıkmalısınız. Hesabınıza girdikten sonra sol menüden "Çöp Kutusu" sekmesine girin. Sayfada son 30 gün içerisinde sildiğiniz numaraları kişileri görüntüleyeceksiniz. Kurtarmak istediğiniz kişilerin yanındaki kutucukları işaretleyin.

Eğer kişilerin tamamını kurtarmak istiyorsanız sol üst kısımda bulunan "Seçim İşlemleri" kısmından hemen ardından "Tümü" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda tüm kişiler işaretlenmiş olacak. Bir sonraki adımda sayfanın üstünde yer alan "Kurtar" butonuna basın. Kısa sürede numaralara tekrar erişebileceksiniz.

Telefonunuza Samsung hesabı eklediyseniz kişileriniz bu hizmetle senkronize edilmiş olabilir. Samsung telefonda silinen rehberi geri getirme işlemi için Ayarlar > Bulut ve hesaplar > Samsung Cloud'a gidin ve telefonunuzda Geri yükle'ye dokunun. Telefonunuza geri yüklenecek Kişiler'i seçin.

İOS'TE SİLİNEN NUMARALARI GERİ GETİRME

iCloud sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Birden fazla noktanın yer aldığı simgeye tıklayın.

"Veri Kurtarma" seçeneğini seçin.

"Kişileri Geri Yükle" butonuna basın.

Geri yüklemek istediğiniz versiyonun yanındaki "Geri Yükle" seçeneğini seçin.

iPhone modellerde rehberden silinen kişileri kurtarma işlemi için ilk olarak iCloud sitesine girin. Apple tarafından sunulan web sitesini ziyaret ettikten sonra üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda birden fazla noktanın bulunduğu simgenin üzerine tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "Veri Kurtarma" seçeneğini seçin. Daha sonra "Kişileri Geri Yükle" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Son olarak geri yüklemek istediğiniz versiyonun yanında konumlanan "Geri yükle" butonuna basın. Versiyonların tamamını görmek için mouse yardımıyla sayfayı aşağıya kaydırabilirsiniz.

Not: Her iki yöntemi uygulayabilmek için kişi rehberinizin daha öncesinde Gmail ya da iCloud servisi ile yedeklenmiş olması gerekiyor. Eğer halihazırda bulunan bir yedekleme yoksa ne yazık ki rehberinizden sildiğiniz kişiyi kurtarmanız mümkün olmayacak.

Ayrıca her iki yöntemde de silinen kişileri kurtarmak için otuz gün süre sınırı yer alıyor. Eğer sildiğiniz kişiyi silmenizin üstünden otuz gün geçti ise ne yazık ki o kişiyi kurtarma seçeneğiniz bulunmuyor.