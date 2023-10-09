Akımı tersten denediler, viral oldular

Sosyal medyada viral olan akımlardan birini bu sefer farklı yorumladılar. Erkeğin kızı alıp götürdüğü videolardan sonra genç kızın sevgilisini alıp götürmeye çalıştığı video izleyenleri gülümsetti.

Akımı tersten denediler, viral oldular

Sosyal medyada viral olan akımlardan birini bu sefer farklı yorumladılar. Erkeğin kızı alıp götürdüğü videolardan sonra genç kızın sevgilisini alıp götürmeye çalıştığı video izleyenleri gülümsetti.

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