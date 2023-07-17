Akıncı Üssü'nde olduğunu söyleyen AKP'linin Antalya'da olduğu ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi esnasında FETÖ'cülerle çatıştığını söyleyen, ‘Gazi’ ilan edilen ve dönemin Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün o gece Ankara’da değil Antalya’da olduğu anlaşıldı.

Akıncı Üssü'nde olduğunu söyleyen AKP'linin Antalya'da olduğu ortaya çıktı

15 Temmuz Darbe girişiminin en kritik saatlerinde Ankara'da değil, Antalya'da olduğu ortaya çıkan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 'Gazi' ilan edilmişti.

BELEDİYE BAŞKANIYDI, KOLTUĞUNU BÜYÜTTÜ

O gece darbe girişimine karşı yaptığı paylaşımları kanıt gösteren Ertürk, "Tüm iftiralara, algı oyunlarına, 15 Temmuz ruhunu itibarsızlaştırma çabalarına rağmen; bu kutlu davanın nefes aldıkça emanetçisi olacağız. İstiklal uğruna, şanlı bayrağımızın dalgalanması için her daim şer odaklarının karşısında dimdik duracağız." dedi.

Gerçek Ertürk'ün iddia ettiği gibi çıkmazken, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığına getirilen Ertürk'ün TBMM Darbe Komisyonu toplantısında söyledikleri yeniden gündeme geldi.

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"SABAH SAATLERİNDE ORADAYDIK"

Darbe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ertürk, o esnada Ankara'nın Kazan ilçesinde olmadığını belirtti. "Oradaydım, orada gibiydim" diyerek yaptığı çelişkili açıklama yaptı.

Darbenin en kritik saatlerinde orada olmadığını itiraf eden Ertürk, "İki buçuk civarlarında bizim Antalya’dan hareketimiz, sinyalimizden tespit edilebilir. Sabah saatlerinde direkt hastanelere geçtik, hastanelerdeki fotoğraflarımız saat ve dakika olarak da bellidir ve altıda kriz masası kurduğumuzda tüm ekiplerimizle beraber her şeyimiz hazırdı, yaralılarımızı nereye götürdüğümüze kadar biliyorduk. Sabah saatlerinde yani gün ağarmadan da oradaydık." cevabını verdi.

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"SİLAHLARI ÜZERİMİZE DOĞRULTMUŞLARDI"

'Gazi' ilan edilen Ertürk'ün adına belgeseller yapıldı. O belgesellerden birinde Ertürk "Başarılı olacaklarsa hiç olmazsa son bir nefesle canlı bomba gibi tankerlerle girelim, hiç olmazsa zarar vermiş olalım, ne yaparsak kar" ifadelerini kullanmıştı.

Medyaya verdiği başka bir açıklamada "Akıncılar Üssü'nde önceleri kapıda uzman çavuş veya onbaşılar beklerdi. Ancak, baktık kapıda rütbeli subaylar ve özel kıyafetli silahlı SAT komandoları vardı. Silahları üzerimize doğrultmuşlardı." demişti.

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