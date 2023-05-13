AKP 2018’de sunduğu 1171 vaadin 124’ünü gerçekleştirdi. Vaat gerçekleştirme oranı yüzde 10

Editör: Oğuz OK



“Vaatler.org", AKP'nin 2018 seçimlerinde verdiği vaatlerin ne kadarını gerçekleştirdiğini, ne kadarını gerçekleştiremediğine ilişkin bir rapor hazırladı.



Rapora göre AKP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde vatandaşa 1171 vaat sundu.



Raporda incelenen 1171 vaadin sadece 330 tanesi ölçülebilir bulundu.



Bu da verilen vaatlerin sadece yüzde 28'inin ölçülebilir ve incelenebilir vaatler olduğunu gösterdi.



Bu 330 vaat arasından sadece 124 tanesi gerçekleştirilirken bu da verilen vaatlerin sadece yüzde 37.7'sinin gerçekleştiğini ortaya koydu.