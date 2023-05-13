AKP 2018’de sunduğu 1171 vaadin 124’ünü gerçekleştirdi. Vaat gerçekleştirme oranı yüzde 10

2018 Genel Seçimleri’nde halka birçok vaatte bulunan AKP’nin sınıfta kaldığı ortaya çıktı.

AKP 2018’de sunduğu 1171 vaadin 124’ünü gerçekleştirdi. Vaat gerçekleştirme oranı yüzde 10

Editör: Oğuz OK

“Vaatler.org", AKP'nin 2018 seçimlerinde verdiği vaatlerin ne kadarını gerçekleştirdiğini, ne kadarını gerçekleştiremediğine ilişkin bir rapor hazırladı.

Rapora göre AKP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde vatandaşa 1171 vaat sundu.

Raporda incelenen 1171 vaadin sadece 330 tanesi ölçülebilir bulundu.

Bu da verilen vaatlerin sadece yüzde 28'inin ölçülebilir ve incelenebilir vaatler olduğunu gösterdi.

Bu 330 vaat arasından sadece 124 tanesi gerçekleştirilirken bu da verilen vaatlerin sadece yüzde 37.7'sinin gerçekleştiğini ortaya koydu.

vaat.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Öne Çıkanlar
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
TFF'de etkili olan tarikatları Trabzonspor efsanesi Lemi Çelik ortaya çıkardı. Büyükekşi'nin dosyasını açtı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı: Ali Koç'un kaderini açıkladı
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor. Üç günde 730 ton çay alımı yapıldı Ekonomi
ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor. Üç günde 730 ton çay alımı yapıldı
Serbest piyasada dolar bakın kaç liranın üzerine çıktı Ekonomi
Serbest piyasada dolar bakın kaç liranın üzerine çıktı
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Keşfet
Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Yılınlar insanların arasında Güncel
Yılınlar insanların arasında
Oktay Kaynarca hastanelik oldu Magazin
Oktay Kaynarca hastanelik oldu
Kemal Kılıçdaroğlu sandık görevlilerine son çağrısını yaptı. Twitter hesabından bir video paylaştı Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu sandık görevlilerine son çağrısını yaptı. Twitter hesabından bir video paylaştı
Arnold Schwarzenegger Hollywood'u sarsan ihanetini anlattı Magazin
Arnold Schwarzenegger Hollywood'u sarsan ihanetini anlattı