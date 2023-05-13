AKP ‘son kozlarını’ oynuyor. Seçime saatler kala vatandaşa ücretsiz domates dağıttılar

Türkiye'nin geleceğini belirleyeceği seçime saatler kala, Sakarya'dan gelen bir görüntü AKP'nin oy için insanlarla adeta alay edercesine domates dağıtımı yaptığını ortaya çıkardı.

AKP ‘son kozlarını’ oynuyor. Seçime saatler kala vatandaşa ücretsiz domates dağıttılar

Artan market pazar fiyatlarıyla birlikte milyonlarca vatandaş gündelik ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanırken, iktidara yeniden sahip olmak isteyen AKP'den 'bu kadar da olmaz' dedirten bir hamle geldi.

Seçime saatler kala Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve üzerinde 'Yerli ve organik domates tanıtım töreni' yazan bir standda vatandaşlara domates dağıtımı yapıldı.

Markette fiyatı 20 liranın üzerine çıkan domatesin bedavaya dağıtıldığını gören vatandaş uzun bir kuyruk oluşturdu ve beklemeye başladı.

Ortaya çıkan bu görüntü de sosyal medyada "AKP 'son kozlarını' oynuyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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