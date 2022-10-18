''Mansur Yavaş'ın vereceği yardımları vereceğiz'' demişti. AKP Ankara İl Yönetiminden göstermelik toplantı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ’nin zaten maliyetinin yarısına ücretlendirdiği su tarifelerinde yüzde 50 daha indirim kararı alınmasının “yasa dışı olduğunu ve mahkemeden döneceğine inandığını” söyledi.

ABB yönetimi de karara tepki göstedi ve; “Alınan karar gereği 30 yıldır yapımı beklenen ve Mansur Yavaş döneminde başlanan, maliyeti 1,6 milyar TL’yi geçen İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı’nın yapım çalışmalarının yanı sıra Mamak – Gölbaşı İçme Suyu Hattı ve Elmadağ İçme Suyu Hattı gibi dev projeler yarıda kalacak. Bunun yanı sıra 30 yıldır ihmal edilen ve yağışlarda su taşkınları yaşanmasına neden olan bölgelerde yapımı süren altyapı çalışmaları da durdurulacak. Karar ile Büyükşehir Belediyesi'nin tüm altyapı hizmetleri mali açıdan yapılamaz hale getirilip engellenecek” şeklinde bir açıklama yaptı.

DAĞ FARE DOĞURDU

Mansur Yavaş’ın çalışmalarını konu alan ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla kurulan Ankara Gelişiyor adlı Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Belediye meclisinde alınan kararın ardından yatırımların sekteye uğratılması sonrası “Mansur Yavaş’ın vereceği yardımları biz vereceğiz” diyerek Ayaş’ta toplantı yapan AKP Ankara İl Yönetimi, programa sadece 6 köyden çiftçi davet etti ve Bakanlık’tan alınan tohumları dağıttı. Mansur Yavaş’ın verdiği tohum, gübre, mazot ve sulama borusu desteği ise verilemedi. Adeta göstermelik yapılan program sonucunda kaybeden çiftçiler oldu.

Çiftçiler, mahkemenin sonuçlanmasını ve bir an önce ABB’nin desteklerinden yeniden yararlanmayı beklediklerini belirttiler.