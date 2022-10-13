CHP bu sözlerle kanun teklifi verdi: TBMM'nin Ankara Büyükşehir Meclisi'nden daha güçlü olduğunu gösterelim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde su ücretlerine AKP’li üyelerin önergesi ile verilen yüzde 50 indirim teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edilmişti.

Bu karar ABB yönetiminin tepkisine yol açmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankaralı vatandaşlara gönderilen SMS mesajında şu ifadelere yer verilmişti “Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir. Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılamayacaktır. Türkiye'de ilk kez yapılan ve her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecektir”

CHP’Lİ KAYA’DAN KANUN TEKLİFİ

CHP’li Kaya, ASKİ'yi çalışamaz hale getirmek amacıyla AKP’li üyeler tarafından su ücretlerine yüzde 50 indirim teklifine karşı Elektrik, benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın TBMM'ye verdiği kanun teklifi şu şekilde;

“Vatandaşın Enflasyona Karşı Korunması İçin Elektrik, Benzin, Mazot ve Doğalgaz Fiyatlarının Yüzde 50 İndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

GEREKÇE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 83,45 ve aylık yüzde 3,08; Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAG) göre de yıllık yüzde 186,27, aylık yüzde 5,30 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK’in aynı dönem için üretici fiyat enflasyonu (ÜFE) ise yüzde 151,50 olmuştur.

Yüksek enflasyon toplumun her kesimini olumsuz etkilemiştir. Satın alma gücü düşmüş, üretim maliyetleri artmış; Türk parası başta Dolar olmak üzere tüm paralar karşısında değer kaybetmiştir. Gübre gibi ithal ürünler ve enerji fiyatlarının katlanarak artması çiftçinin üretim maliyetini yükseltmiş; enerji fiyatlarına yapılan zamlar sanayi üretimindeki düşüşün derinleşmesine neden olmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi üyelerince hazırlanarak meclis gündemine getirilen “Ankara’da tüm su tarifelerinde %50 indirim” teklifi yine AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiştir.

Bilindiği gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi maliyeti 24 TL olan suyun metreküpünü 13 TL’den satmakta iken, yüzde 50 indirim kararı ile suyun metreküp fiyatı 6,5 TL’ye indirilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyelerimizde suyun fiyatının düşürülmesi maliyetin düşmesine bağlıdır. Maliyeti düşürmek için de elektrik, benzin, mazot ve doğalgazın fiyatının düşürülmesi gerekir.

TBMM’nin de vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmemek için önleyici tedbirler alma sorumluluğu vardır. Elektrik, benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarına yüzde 50 indirim yapılarak vatandaşın yüksek enflasyon karşında koruması gerekmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde maliyet fiyatının yarısı fiyatına satılan suyun fiyatını çoğunluk oylarıyla yüzde 50 indiren; başta Adalet ve Kalkınma partisi ve Milliyetçi Haraket Partisi olmak üzere, TBMM’de grubu bulunan tüm partilerin “Vatandaşın Enflasyona Karşı Korunması İçin Elektrik, Benzin, Mazot ve Doğalgaz Fiyatlarının Yüzde 50 İndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi”mize desek vererek kanunlaştırması gerekir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Elektrik, benzin, mazot ve doğalgaz fiyatlarının yüzde 50 indirilerek vatandaşın enflasyona karşı korunması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 2- Yürütme maddesidir.

ENGİN ALTAY "HODRİ MEYDAN" DEDİ

Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 lira 47 kuruşa satılan suyu 6 liraya indirmesini eleştirdi. Altay, şunları söyledi:

“BURADAN MURAT EDİLEN, VATANDAŞIN UCUZA SU İÇMESİ DEĞİLDİR”

“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 lira 47 kuruşa satılan suyu 6 liraya indirdi. Oysa herkesin, hepimizin bildiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne metreküp maliyeti 24 lira 12 kuruş olan su, ASKİ tarafından zaten 12 lira 47 kuruşa vatandaşa sunuluyordu. Buradan murat edilen, vatandaşın ucuza su içmesi değildir. Buradan murat edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın yaptığı sosyal yardımları kesmektir. Buradan murat edilen, altyapı yatırım çalışmalarını kesmektir. Buradan murat edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın kırsal kalkınma noktasında verdiği desteği kesmektir.

“YASAMANIN GÜCÜ ORTAYA ÇIKSIN”

24 liraya mal edilen su, 6 liraya indiyse ey yüce Meclis, gel sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol. Hadi elektrikte, doğal gazda yüzde 50 indirim yapalım. Var mısınız? Yasamanın gücü ortaya çıksın. Mazotta, benzinde ÖTV’yi kaldıralım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden daha güçlü ve daha muktedir olduğunu gösterelim. Hodri meydan.”