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  • CHP ve İYİ Parti'nin Kahramanmaraş’ta suya yüzde 50 indirim teklifini AKP’liler reddetti. ''AKP'nin ikiyüzlülüğü ortaya

CHP ve İYİ Parti'nin Kahramanmaraş’ta suya yüzde 50 indirim teklifini AKP’liler reddetti. ''AKP'nin ikiyüzlülüğü ortaya çıktı''

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP’li üyelerin önergesi ile verilen yüzde 50 indirim teklifinin kabul edilmesinin ardından Kahramanmaraş’ta İYİ Parti ve CHP su ücretlerine %50 indirim yapılması talebinde bulundu. Yapılan teklifin belediye meclisinde reddedilmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “AK Parti’nin ikiyüzlülüğü ortaya çıktı.” dedi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 18:40
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CHP ve İYİ Parti'nin Kahramanmaraş’ta suya yüzde 50 indirim teklifini AKP’liler reddetti

CHP ve İYİ Parti'nin Kahramanmaraş’ta suya yüzde 50 indirim teklifini AKP’liler reddetti. ''AKP'nin ikiyüzlülüğü ortaya çıktı''
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, CHP’li ve İYİ Partili üyeler su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılması yönünde teklif verdi. Ancak teklifin gündeme alınması AKP'li üyeler tarafından reddedildi.

CHP Genel Baş kan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde aynı önergenin AKP’li meclis üyeleri tarafından kabul edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“AK Parti’nin ne kadar iki yüzlü siyaset ürettiğinin ispatını birazdan size yapacağım. Birkaç gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili meclis üyeleri bir önerge verdi. Dediler ki; ‘Ankara’da su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapılsın.’ Önergeyi yine AK Partili meclis üyelerinin çoğunluğuyla kabul ettiler. Aynı önergeyi bu biz Kahramanmaraş’ta CHP olarak verdik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ndeki CHP’li meclis üyeleri bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na önerge verdiler. Dediler ki; ‘Kahramanmaraş’ta su fiyatları yüzde 50 indirilsin.’ Ne mi oldu? AK Parti’nin iki yüzlülüğü ortaya çıktı. AK Partili meclis üyeleri gündeme dahi almadılar, gündeme alınmasını oyladılar ve AK Partili üyelerin oy çokluğuyla Kahramanmaraş’ta suya yüzde 50 indirim yapılması gündeme alınmadı. Yani CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri önerdiler, AK Partili meclis üyelerinin çoğunluğuyla Kahramanmaraş’ta suya yüzde 50 indirim yapılması önergesi gündeme dahil alınmadı. AK Parti’nin iki yüzlülüğünün ispatı budur.

Ankara’da suya yüzde 50 indirim getiriyorlar AK Partili meclis üyeleri, Kahramanmaraş’ta suya indirime ret veriyorlar. Ankara’da su ucuz satılsın diyorlar, Kahramanmaraş’ta pahalı satılsın diyorlar. Son 12 ayda Kahramanmaraş’ta suya yüzde 105 suya zam yapıldı. Kim yaptı? AK Partili belediye yaptı. Üstelik sayaçlar değiştiriliyor, vatandaşın bilgisi, isteği, rızası yok, 500 TL’ye zorunlu olarak değiştiriliyor. Milletin cebinde üç beş kuruş para kalmış o paraya da gök dikmiş AK Partili belediye başkanlığı ve vatandaşın cebindeki parayı da sayaçlar bahanesiyle alıyor. Kahramanmaraş, Türkiye’deki su havzası en yüksek illerden biridir ama suyu en pahalı içen illerden birisidir aynı zamanda.”

ANKARA’DAKİ SU KRİZİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde zaten maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP’li üyelerin önergesi ile verilen yüzde 50 indirim teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edildi. Alınan kararla birlikte yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin 6 TL olması ile elde edilecek olan 1.8 milyar TL, ASKİ’nin 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacak olması ve artan enerji, personel ve arıtma maliyetleri ile ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar neticesinde ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarını durdurması anlamına geliyor.

Alınan karar gereği 30 yıldır yapımı beklenen ve Mansur Yavaş döneminde başlanan, maliyeti 1,6 milyar TL’yi geçen İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı’nın yapım çalışmalarının yanı sıra Mamak – Gölbaşı İçme Suyu Hattı ve Elmadağ İçme Suyu Hattı gibi dev projeler yarıda kalacak. Bunun yanı sıra 30 yıldır ihmal edilen ve yağışlarda su taşkınları yaşanmasına neden olan bölgelerde yapımı süren altyapı çalışmaları da durdurulacak. Karar ile Büyükşehir Belediyesinin tüm altyapı hizmetleri mali açıdan yapılamaz hale getirilip engellenecek.

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YARGIYI BÜYÜK SORUNLARLA BAŞBAŞA BIRMAK DEMEKDIR BU SANSÜR YASASI
13.10.2022 19:52
KUR KORUMALI MEVDUATTA ARA ARA HESAPLAR TUTMADIGIN DA FARKLI MODELLER GETIRILIYOR PEKI BU MODELLERI GETİRENLERİN MODELI TUTMADIGIN DA SAVCILIK YANLIŞ MODELLERI NASIL YARGILAYARAK DOGRU KARARI VERMESI  
 
ahmet maraşlı
13.10.2022 19:38
suyun en çok olduğu şehirde en pahalı içen dir k.maraşlı....  
 
Saim Kılıç
13.10.2022 19:06
Adının başına Adaleti koymuş ama sadece lafta Kahramanmaraş ta su sayaçları sağlam bozuk dinlemeden 525 TL. Bedelle değiştiriyor seçim öncesi belediyeciliğin kitabını yazmış diye reklamını yapıyordu  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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