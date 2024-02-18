AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik. 'Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız

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AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik. 'Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız
AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin-Kemalpaşa’da, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AKP’ye oy isterken, “Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız” ifadelerini kullandı.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için siyasi partiler, sandık gününün yaklaşması ile seçim çalışmalarını hızlandırarak devam ettiriyor.

Ana muhalefet partisi elinde olan 11 büyükşehri yeniden kazanmanın yanı sıra daha fazla belediyeyi kazanmak için çalışırken, iktidar partisi AKP ve ortağı MHP ise 14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerin moral üstünlüğü ile sandığa giderken muhalefet partilerinin elinde olan belediyeleri de kazanmanın planlarını yapmaya devam ediyor.

AKP’nin eski çalışma bakanı olarak görev yapan, 28 Mayıs tarihinde de Artvin’den milletvekili olarak seçilen Faruk Çelik, Artvin’in ilçelerinde vatandaşlara seslendi.

Geçtiğimiz günlerde Hopa’ya giden Çelik burada kendisini dinleyen partili ve vatandaşlara, “Aklınızı başınıza alın, Hopa’nın bu hizmetleri almasını istiyorsanız…” cümlelerini kurmuştu.

Seçim çalışmalarına bu sefer Kemalpaşa’da devam eden Çelik, Kemalpaşalılara muhalefete belediyeleri teslim etmemeleri gerektiğini şu sözler ile ifade etti:

“Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız”

KEMALPAŞA’DA HANGİ PARTİ KAZANMIŞTI?

5 bin 174 seçmenin bulunduğu Kemalpaşa’da, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP oyların yüzde 54’ünü kazanarak belediyenin yönetimini ele almıştı.

14 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ise oyların yüzde 69’unu CHP’nin eski Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu almıştı.

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