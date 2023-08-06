AKP binasına yakın parkta, zamları protesto eden işçi gözaltına alındı

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın yakınındaki parka giderek zamları protesto etmek için pankart açan Nurettin Koç gözaltına alındı.

AKP binasına yakın parkta, zamları protesto eden işçi gözaltına alındı

Son zamanlarda artan enflasyon ve gelen zamlar sonrası vatandaşlar isyan etmeye devam ediyor.

İstanbul’da Tektil işçisi Nurettin Koç, pankartlar hazırlayarak AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın yakınındaki parka gitti. Banka oturup zamları sessizce protesto eden Nurettin Koç, açtığı pankartlara “İç Güçler Sebep, Enflasyon Sonuçtur”, “Kamuda Tasarruf Ne Zaman?” yazdı. Sessizce zamları protesto eden Nurettin Koç, Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Gözaltı işleminin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalet” suçlamasıyla yapıldığı öğrenildi.

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