AKP destekçisi oyuncunun babası Selçuk Ural, İmamoğlu’nu ‘yürekten’ tebrik etti. Hakan Ural'a bir darbe de babasından

Kaynak: Haber Merkezi
AKP destekçisi oyuncunun babası Selçuk Ural, İmamoğlu’nu ‘yürekten’ tebrik etti. Hakan Ural'a bir darbe de babasından
AKP taraftarı oyuncu ve televizyon programcısı Hakan Ural'a, seçim sonrası bir darbe de şarkıcı babası Selçuk Ural'dan geldi.

Kanal D Televizyonu'nda yaptığı yorumlarında AKP'yi destekleyen ve yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a kesinlikle kazanamayacağını iddia eden oyuncu Hakan Ural'a, bir darbe de şarkıcı basası Selçuk Ural'dan geldi. Selçuk Ural, seçim sonrası İnstagram hesabından, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu yürekten kutluyorum" mesajını paylaştı.

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Bu paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çeken ünlü şarkıcıya ilginç yorumlar da geldi. Onlar da biri de "Oğlunuz gerçekten sizin mi Hakan bey" sorusu oldu.

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