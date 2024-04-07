Manisa Belediyesi'nde 1 milyon liralık kuruyemiş faturası. Çerez parasını belediyeye ödetmişler

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Manisa Belediyesi'nde 1 milyon liralık kuruyemiş faturası. Çerez parasını belediyeye ödetmişler
Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek, seçimlerden önceki hafta MHP’li Cengiz Ergün’ün belediyenin kasasından 1 milyon TL'lik kuruyemiş aldığını açıkladı.

Manisa’da 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 57’lik oy oranı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ferdi Zeyrek, önceki dönem MHP’li Cengiz Ergün’ün seçimlerden önceki hafta belediyenin kasasından 1 milyon TL'lik kuruyemiş aldığını duyurdu.

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26-29 Mart 2024 tarihlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 416 milyon 587 bin TL ödeme yapıldığını belirten Zeyrek, "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım. Halkımın parasını kimse yiyemez, yedirtmem de bunu. Gerekirse dimdik karşılarına her zaman duracağımı bilirler. O paranın savunucu olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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