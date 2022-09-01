1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın: CHP iktidarında bizi tekrar koyun gibi dizip andımızı okuturlar

AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın: CHP iktidarında bizi tekrar koyun gibi dizip andımızı okuturlar

AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, CHP'nin iktidar olması halinde Andımız'ın tekrar okunacağını ileri sürerek bundan duyduğu korkuyu dile getirdi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 22:25
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 22:27
Takip Et

AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın 6'lı masada HDP'nin olmamasına çok içerledi. ''CHP iktidarında bizi tekrar koyun gibi dizip andımızı okuturlar''

AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın: CHP iktidarında bizi tekrar koyun gibi dizip andımızı okuturlar
+
Aa
-

AKP'nin Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendir. 6'lı masada HDP'nin olmamasına çok içerleyen Şerif Aydın, "O 6’lı masadaki kişiler HDP’li temsilciyle aynı masada oturmaya tenezzül dahi etmiyor. Kürtler bunu mu hak ediyor gerçekten? Bu mudur Kürtleri temsil etmek? Bu mudur Kürtlerle ilgili bir şeyler yapmaya çalışmak. Bu topraklarda Kürtlerle ilgili bütün devrimleri atan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu başaran odur. Bunu yapabilen odur. Başka bir siyasi liderin de CHP’nin bu kadar kod olarak devlet içerisinde kümelenmiş olduğu bu Türkiye’de bunu başarabilmesine asla imkan ve ihtimal yoktur. Kürtlerin hafızasında bu var. AK Parti iktidara geldiği zaman Diyarbakır’daki bizler, bütün vatandaşlarımız etrafımızda görüyorduk. Şu hayalimizdi diyorduk ki ya şu OHAL kalksın ya. Diyarbakır’daki OHAL kalksın biz başka bir şey istemiyoruz. Biz o günlerden geldik. Neler neler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Aydın konuşmasının devamında Andımız'ın okunmasından yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Allah fırsat vermesin CHP iktidara geldiği zaman bırakmaz bir Kürt Kürdüm diyebilsin. Bırakmaz bir tane televizyonumuz devam etsin. Bırakmaz bir tane Kürtçe şarkımız rahat bir şekilde hareket edebilsin. Onların Kürtlere bakış açıları asla değişmedi. Onların Kürtlerle ilgili olarak fikirleri ve düşünceleri asla değişmedi. Bugün yaptıkları takiyeyi HDP’nin üst tabakası yiyebilir veya hesabına geldiği için görmezden gelebilir. bunun farkındayız. Halk bunun farkında. CHP geldiği zaman bizim yapacağımız ilk şey tekrardan okullarımızda sabahleyin koyun gibi dizilmek olacak. Biz o günleri yaşamış olan gençliğiz. Bizi sabahleyin okulun bahçesinde dizerlerdi koyun gibi öncelikle şunu yapmamız gerekiyordu: Vallahi ben Türküm billahi ben Türküm. Bizi okula almazlardı bunu yapmadan. Biz bunları yaşadık. Neden CHP gelsin bunları bize tekrar yaşatsın. Neden bizim Kürtçemiz tekrardan yasaklansın.? Neden bizim müziklerimiz tekrardan sussun. Neden biz o ceberrut o zalim diktanın o zalim yapının boyunduruğu altında kendi çocuklarımıza bir Türkiye yaşatmak zorunda kalalım. yaşadık kendi çocuklarımıza yaşatmayacağız." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türk vatandaşı
1.09.2022 23:37
Ne mutlu Türk’üm diyene ! diyemeyenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olmaya hakkı da yoktur, yüzü de. vesselam.  
 
Ayıp
1.09.2022 23:16
Ya hadi kuldan korkmuyorsunuz (Tayyip hariç) Allahtan damı korkmuyorsunuz? İslamiyette en büyük günah yalan söylemektir! Siz leblebi yer gibi söylüyorsunuz!  
 
Mehmet Tok
1.09.2022 22:51
İnşallah okuturlar. O günleri sabırla bekliyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
1
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
3
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
4
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
5
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
﻿İsmail Kahraman'ın firari damadı deri kralının ortağı çıktı. FETÖ'nün her türlü faaliyetinde varmış
6
﻿İsmail Kahraman'ın firari damadı deri kralının ortağı çıktı. FETÖ'nün her türlü faaliyetinde varmış
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
7
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
﻿İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
﻿İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
﻿İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
﻿TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı
﻿TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı
﻿TFF binası saldırısında son gelişme: Zanlılar yakalandı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı
﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı
﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı
﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı
﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı
﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Suriye’den İsrail açıklaması: Ateşle oynuyor
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Trabzonspor İstanbul yolcusu
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
﻿Net uluslararası rezervlerde üst üste iki haftada büyük düşüş. Son iki haftadaki kayıp 3,06 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.