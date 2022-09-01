AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın: CHP iktidarında bizi tekrar koyun gibi dizip andımızı okuturlar

AKP'nin Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendir. 6'lı masada HDP'nin olmamasına çok içerleyen Şerif Aydın, "O 6’lı masadaki kişiler HDP’li temsilciyle aynı masada oturmaya tenezzül dahi etmiyor. Kürtler bunu mu hak ediyor gerçekten? Bu mudur Kürtleri temsil etmek? Bu mudur Kürtlerle ilgili bir şeyler yapmaya çalışmak. Bu topraklarda Kürtlerle ilgili bütün devrimleri atan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu başaran odur. Bunu yapabilen odur. Başka bir siyasi liderin de CHP’nin bu kadar kod olarak devlet içerisinde kümelenmiş olduğu bu Türkiye’de bunu başarabilmesine asla imkan ve ihtimal yoktur. Kürtlerin hafızasında bu var. AK Parti iktidara geldiği zaman Diyarbakır’daki bizler, bütün vatandaşlarımız etrafımızda görüyorduk. Şu hayalimizdi diyorduk ki ya şu OHAL kalksın ya. Diyarbakır’daki OHAL kalksın biz başka bir şey istemiyoruz. Biz o günlerden geldik. Neler neler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Aydın konuşmasının devamında Andımız'ın okunmasından yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Allah fırsat vermesin CHP iktidara geldiği zaman bırakmaz bir Kürt Kürdüm diyebilsin. Bırakmaz bir tane televizyonumuz devam etsin. Bırakmaz bir tane Kürtçe şarkımız rahat bir şekilde hareket edebilsin. Onların Kürtlere bakış açıları asla değişmedi. Onların Kürtlerle ilgili olarak fikirleri ve düşünceleri asla değişmedi. Bugün yaptıkları takiyeyi HDP’nin üst tabakası yiyebilir veya hesabına geldiği için görmezden gelebilir. bunun farkındayız. Halk bunun farkında. CHP geldiği zaman bizim yapacağımız ilk şey tekrardan okullarımızda sabahleyin koyun gibi dizilmek olacak. Biz o günleri yaşamış olan gençliğiz. Bizi sabahleyin okulun bahçesinde dizerlerdi koyun gibi öncelikle şunu yapmamız gerekiyordu: Vallahi ben Türküm billahi ben Türküm. Bizi okula almazlardı bunu yapmadan. Biz bunları yaşadık. Neden CHP gelsin bunları bize tekrar yaşatsın. Neden bizim Kürtçemiz tekrardan yasaklansın.? Neden bizim müziklerimiz tekrardan sussun. Neden biz o ceberrut o zalim diktanın o zalim yapının boyunduruğu altında kendi çocuklarımıza bir Türkiye yaşatmak zorunda kalalım. yaşadık kendi çocuklarımıza yaşatmayacağız." dedi.