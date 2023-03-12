AKP'li isim Andımız için 'Gayrı İslami marş' dedi. Andımız’a ırkçı diyen HÜDA PAR dün Erdoğan’a destek kararı almıştı

Diyarbakır'da AKP İl Başkanlığı yaptıktan sonra 23. Dönem milletvekili seçilen ve halen MKYK üyesi olan Abdurrahman Kurt Andımızla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Andımız” ile ilgili paylaşılan bir videonun altına yorum yapan AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, “Ömrümde okumadım bu insanlık onurunu zedeleyici ve hiç bir Müslümanın (etnik kimliği ne olursa olsun) kabul edemeyeceği bu gayrı insani ve gayrı İslami marşı. Daha da okumaya hiç niyetim yok” ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜM SÜRECİ'NDE KALDIRMIŞLARDI

“Türk'üm doğruyum, çalışkanım” ifadesi ile başlayan ve okullarda öğrencilerin okuduğu “Andımız” 2013 yılında hükümetin adını “çözüm” koyduğu süreçte kaldırılmıştı. Bu süreç sadece Andımız'ın kaldırılmasıyla sınırlı kalmamış ve gerek Güneydoğu'daki şehir merkezlerinde, gerekse kırsal alanda dağlara ve taşlara yazılan “Ne Mutlu Türk'üm Diyene” yazıları da kaldırılmıştı.

HÜDAPAR'IN PARTİ PROGRAMINDA "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" YAZISININ SİLİNMESİ İSTENİYOR

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurmuştu.

HÜDAPAR'ın parti programında 3. bölümdeki "Devletin Yapılanması, Amacı ve Görevleri" başlığında dikkat çeken şu ifadeler bulunuyor:



"Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde anadili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalıdır.



İlköğretim öğrencilerine okutulan, ırkçılık kokan 'Andımız' ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' gibi yazılar silinmeli, "Bir Türk dünyaya bedeldir." şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir.



Zulüm ve ayrımcılık uygulamış olan tarihi şahsiyetlerin isimlerini taşıyan okul, kışla, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isimleri derhal değiştirilmelidir.



Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere, anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hâkim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir."