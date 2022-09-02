Erdoğan'ın sürpriz toplantısı sonrası seçim planı ortaya çıktı. AKP kulislerinden sızdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ağustos'ta kurmaylarını apar topar toplaması kulislerde hareketliliği artırırken, AKP’li kaynaklardan dikkat çeken kulis haberi geldi.

Erken seçimle ilgili herhangi bir bilgi ve bir hazırlığın yapılmadığını aktaran AKP'li kaynaklar, Erdoğan'ın yaptığı seçim hesabını da açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM PLANINI BUNA GÖRE YAPTI

AKP’li Kaynaklar, "Tayyip Bey, hesabını kışın enflasyonun düşmesi, ekonomik şartların görece iyileşmesi üzerine kurmuş durumda. İnsanların biraz daha ekonomik olarak rahatlamasını sağlamazsak seçime gidilmez" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI ÇOK ÖNEMLİ

Gazete Durum'da yer alan habere göre, AKP'nin oy oranını da açıklayan kaynaklar, partilerinin oyunun yüzde 35-37 civarında göründüğünü kaydetti. Kaynaklar, "Yukarıya doğru bir ivme var. Bu, neye yeter neye yetmez, seçim atmosferi nasıl olur bunlar belli değil. Şu anki anket sonuçlarını ancak bir eğilim, bir trend olarak görebiliriz. Ama insanlar temennilerini, kızgınlıklarını, öfkelerini, ikinci tercihlerini böyle zamanlarda anketlere yansıtırlar. Sandığa gittiğinde ne yapacak, önemli olan o. Ben şahsen insanların sandığa gittiklerinde anketlerden daha farklı davranabileceklerini düşünüyorum. Tabii Millet İttifakı kimi aday çıkaracak bu da çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

SEÇİM TARİHİ BELLİ

Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıya işaret eden kaynaklar, "Geçen haftaki toplantı erken seçim hazırlığı olarak yorumlanamaz. Öyle bir işaret yok. Zaten 10 ay var seçime. Eğer ekonomi daha kötü olmazsa ki bütün hesaplar onun üzerine, AK Parti'nin elinde iktidar da var... Çok çeşitli kesimlere destekler gelecek. Biraz cari açığı azaltıcı mahiyette gelişmeler de yaşanırsa olumlu sonuçları olur. Gelir dağılımında bir sorun olduğu ortada. Ama AK Parti genelde yoksul kesimden oy aldığı için o kesimi desteklemeye yönelik çok ciddi efor sarf etti. Bu geçici bir süreç. Sonuçta bir ekonomik model takip ediliyor bunun yerine oturması biraz zaman alıyor." diye belirtti.