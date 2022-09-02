2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan'ın sürpriz toplantısı sonrası seçim planı ortaya çıktı. AKP kulislerinden sızdı

Erdoğan'ın sürpriz toplantısı sonrası seçim planı ortaya çıktı. AKP kulislerinden sızdı

23 Ağustos'ta kurmaylarını sürpriz bir şekilde toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim planı ile ilgili AKP’li kaynaklardan dikkat çeken kulis haberi geldi...

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 18:00
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 18:14
Takip Et

AKP kulislerinden sızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz toplantısı sonrası seçim planı ortaya çıktı

Erdoğan'ın sürpriz toplantısı sonrası seçim planı ortaya çıktı. AKP kulislerinden sızdı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ağustos'ta kurmaylarını apar topar toplaması kulislerde hareketliliği artırırken, AKP’li kaynaklardan dikkat çeken kulis haberi geldi.

Erken seçimle ilgili herhangi bir bilgi ve bir hazırlığın yapılmadığını aktaran AKP'li kaynaklar, Erdoğan'ın yaptığı seçim hesabını da açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM PLANINI BUNA GÖRE YAPTI

AKP’li Kaynaklar, "Tayyip Bey, hesabını kışın enflasyonun düşmesi, ekonomik şartların görece iyileşmesi üzerine kurmuş durumda. İnsanların biraz daha ekonomik olarak rahatlamasını sağlamazsak seçime gidilmez" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI ÇOK ÖNEMLİ

Gazete Durum'da yer alan habere göre, AKP'nin oy oranını da açıklayan kaynaklar, partilerinin oyunun yüzde 35-37 civarında göründüğünü kaydetti. Kaynaklar, "Yukarıya doğru bir ivme var. Bu, neye yeter neye yetmez, seçim atmosferi nasıl olur bunlar belli değil. Şu anki anket sonuçlarını ancak bir eğilim, bir trend olarak görebiliriz. Ama insanlar temennilerini, kızgınlıklarını, öfkelerini, ikinci tercihlerini böyle zamanlarda anketlere yansıtırlar. Sandığa gittiğinde ne yapacak, önemli olan o. Ben şahsen insanların sandığa gittiklerinde anketlerden daha farklı davranabileceklerini düşünüyorum. Tabii Millet İttifakı kimi aday çıkaracak bu da çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

SEÇİM TARİHİ BELLİ

Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıya işaret eden kaynaklar, "Geçen haftaki toplantı erken seçim hazırlığı olarak yorumlanamaz. Öyle bir işaret yok. Zaten 10 ay var seçime. Eğer ekonomi daha kötü olmazsa ki bütün hesaplar onun üzerine, AK Parti'nin elinde iktidar da var... Çok çeşitli kesimlere destekler gelecek. Biraz cari açığı azaltıcı mahiyette gelişmeler de yaşanırsa olumlu sonuçları olur. Gelir dağılımında bir sorun olduğu ortada. Ama AK Parti genelde yoksul kesimden oy aldığı için o kesimi desteklemeye yönelik çok ciddi efor sarf etti. Bu geçici bir süreç. Sonuçta bir ekonomik model takip ediliyor bunun yerine oturması biraz zaman alıyor." diye belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
2.09.2022 18:55
6 masa halkın sesine kulak verin.Halkın istediği Mahsur Yavaş..sakın yanlış veya nefsinize yenik düşmeyin  
 
Hüseyin Bozok
2.09.2022 18:33
Kılıçdaroğlu veya benzeri biri aday olmazsa oy kullanırız.Yoksa sandığa bile gitmeyiz.Meral Hanım iyi düşünün.  
 
Asker
2.09.2022 18:23
Bir milliyetçi ve ülkücü olarak cumhur ortaklarına oy vermedik vermeceğiz de oylar ASENA'YA.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
1
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
2
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
3
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
4
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
5
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Erdoğan ve Abdullah Gül'e müthiş suçlama. Turhan Çömez canlı yayında açıkladı
6
﻿Erdoğan ve Abdullah Gül'e müthiş suçlama. Turhan Çömez canlı yayında açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'de konuştu: KHK'lılar ve Barış Akademisyenleri göreve dönecek
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'de konuştu: KHK'lılar ve Barış Akademisyenleri göreve dönecek
﻿İnşaattan düşen 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
﻿İnşaattan düşen 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
﻿İnşaattan düşen 62 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
﻿Borsa haftayı yükselişle tamamladı
﻿Borsa haftayı yükselişle tamamladı
﻿Borsa haftayı yükselişle tamamladı
﻿Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿İstanbul Spor Etkinlikleri işçi alacak
﻿İstanbul Spor Etkinlikleri işçi alacak
﻿İstanbul Spor Etkinlikleri işçi alacak
﻿Asbestli gemi São Paulo’nun Cebelitarık’a girişi de engellendi
﻿Asbestli gemi São Paulo’nun Cebelitarık’a girişi de engellendi
﻿Asbestli gemi São Paulo’nun Cebelitarık’a girişi de engellendi
﻿Kuşadası’nda su üzerinde ölü yunus bulundu
﻿Kuşadası’nda su üzerinde ölü yunus bulundu
﻿Kuşadası’nda su üzerinde ölü yunus bulundu
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.