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  • Cumhur İttifakı'nın 6'lı masa planı ortaya çıktı. İşte bulunan son çare

Cumhur İttifakı'nın 6'lı masa planı ortaya çıktı. İşte bulunan son çare

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına, “6’lı masanın yedinci ayağı HDP, sekizinci ayağı ise FETÖ. Saha çalışmalarında bunu halka anlatın." talimatı verdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 08:08
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Cumhur İttifakı'nın kurmaylarına 6'lı masa için verdiği talimat ortaya çıktı. FETÖ iddiası

Cumhur İttifakı'nın 6'lı masa planı ortaya çıktı. İşte bulunan son çare
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HDP’yi “6’lı masanın 7. ayağı olarak tanımlayan” Cumhur İttifakı, seçimlere dokuz ay kala sahada “8. ayak FETÖ söylemini” kullanacağı iddia edildi.

AKP, muhalefeti “FETÖ” üzerinden vurma hazırlığı yapıyor. AKP MKYK, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ana gündemini seçim süreci oluştururken AKP’nin 2023 seçimlerinde yürüteceği propaganda da belli oldu.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nın haberine göre, toplantıda CHP ve 6’lı masa gündeme geldi.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’lilere bakanlık verebiliriz” sözleri üzerine Erdoğan’ın kurmaylarına, “6’lı masanın yedinci ayağı HDP, sekizinci ayağı ise FETÖ. Saha çalışmalarında bunu halka anlatın. Muhalefet artık açık açık HDP’yle işbirliği yapıyor. Bu da söylemleriyle ortaya çıkıyor” dediği kaydedildi.

"KÜSKÜN DÖNDÜ" İDDİASI

Toplantıda, AKP’nin altı ay önce sahadaki durumuyla altı ay sonraki saha durumu da karşılaştırıldı. AKP yönetiminin hazırladığı raporlar, Erdoğan’a sunuldu.

Muhalefetin henüz bir cumhurbaşkanı adayı belirleyememesinin yurttaşlarda “muhalefete karşı güvensizlik uyandırdığı” belirtildi. Ekonomi nedeniyle “faturayı AKP’ye kesen küskün seçmenin yeniden AKP’ye dönüş yaptığı” savunulurken Erdoğan’ın da kurmaylarına, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de parlamento seçimlerinde de AKP birinci parti olacak. Sahada vatandaşla yüz yüze temasınızı artırın” talimatı verdiği de öğrenildi.

 

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Mahmut
14.09.2022 09:04
Tarihimizin günbaşına en kanlı savaşı olan Sakarya savaşının nerede geçtiğini bile bilmeyen Kılıçdaroğlunu aday yaparlarsa bilin ki 6lı masanın 6sı birden iktidara çalışıyordur tek çıkış Mansur beydir  
 
Yerli milli
14.09.2022 08:47
Ay’a dört şeritli otoban yapılacağına inanan kesim bu balığı yer.  
 
Ali
14.09.2022 08:32
Fetö istedi diye tayin zulümleri yapan kimler bizler bunları unutmadık mahkeme kararlarına bakarsanız sonuçları rahatlıkla görürsünüz. Türk milleti fetöyü zamanında besleyenleri asla unutmaz.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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