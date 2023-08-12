AKP'nin emeklilerden sakladığı video. İki emekli maaşı bir kirayı karşılamıyor

İstanbul Planlama Ajansı emekli maaşlarının yıllar içinde hem asgari ücret bazında hem de dolar bazında değişimini ortaya koyarak emekli maaşlarının nasıl eridiğini de gözler önüne serdi.

AKP'nin emeklilerden sakladığı video. İki emekli maaşı bir kirayı karşılamıyor

İBB'nin kurduğu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) emeklilerle ilgili bir analiz yaptı. İPA, Türkiye’de emeklilerin yaşam krizi incelemesini paylaştı.

İPA’nın Temmuz 2023 araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti 38 bin 828 TL olarak hesaplanmıştı.

İncelemeye göre dört kişilik bir haneye iki adet en düşük emekli aylığı girse bile, bu maaş aylık geçim maliyetini karşılamıyor.

İPA'nın yaptığı açıklamada, “Günümüz Türk emeklilik sisteminde, en düşük emekli maaşı asgari ücret eşiğinin bir hayli gerisinde kaldı. Videolu incelememiz somut bir gerçeği ortaya koyuyor: Dört kişilik bir haneye iki adet en düşük emekli aylığı girse bile, İstanbul’da Yaşam Maliyeti raporumuzda hesaplanan 38 bin 828 TL’lik aylık geçim maliyetini karşılamakta yetersiz kalıyor” denildi.

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“İKİ EMEKLİ MAAŞI BİR KİRAYI KARŞILAMIYOR”

Emekli maaşlarının İstanbul’da konut kiralarını karşılama oranının da her yıl azaldığının belirtildiği incelemede şöyle denildi:

“Temmuz 2023 itibariyle iki en düşük emekli maaşı kazanan bir ailenin bile İstanbul’da ortalama bir daire kirasını karşılayamadığı görülüyor. 2010’dan günümüze en düşük emekli maaşının dolar karşısında önemli bir düşüş yaşadığı gözleniyor. Buna ek olarak doların yaşadığı 13 yıllık enflasyon da hesaba katılırsa en düşük emekli maaşının alım gücünün düşüşündeki ciddiyet daha iyi anlaşılacaktır.”

İPA’nın hazırladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasına göre kentte yaşamanın maliyeti, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 73,74 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38 bin 828 TL olarak hesaplandı.

Öte yandan araştırma sosyal medyada gündem oldu. Analize yorum üstüne yorum geldi.

İşte gelen bazı tepkiler:

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