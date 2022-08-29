Aman iyi ki AKP duymamış. Hedik Festivali de iptal olurdu

Anadolu’nun gelenekleri ilçelerimizde belediyeler tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Her yıl başka büyükşehir ve ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız köylerine, beldelerine gelip kaynaşmak için festivallere katılıyor.

İşte bunlardan biri de 11. Kültür sanat HEDİK Festivali... Kırşehir ili Akpınar İlçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut tarafından görkemli bir HEDİK Festivali yapıldı. Binlerce kişi katılım gösterdi.

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP İl Başkanı Baran Genç'in de katılım sağladığı festivallerle ilgili konuşan Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

“İlimiz, merkez ilçe ve diğer ilçelerimizle birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olmasının hakkını veriyor.

Biz yapılan festivallerle ve konserlerle Anadolu’nun ortasında yer alan şirin Kırşehir’imizin kültürünü geliştirerek yaşatmaya devam ediyor ve bunu da gelecek kuşaklara aktarmanın gayretini yaşıyoruz.

Bu kapsamda Cumartesi günü Boztepe ilçemizde, Boztepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hasat Festivali kapsamında Nurdan İpek ve Feryal Öney konseri, Pazar günü ise Akpınar ilçemizde, Akpınar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 11. Geleneksel Kültür, Sanat ve Hedik Festivali kapsamında yine Nurdan İpek konserine katılarak ilçe halkıyla da kucaklaştık. Konserlere Boztepe ve Akpınarlı hemşehrilerimizin de yoğun ilgi gösterdiğine şahit olduk.

Festivallerin ve konserlerin hazırlanmasında tüm emeği geçenler ile Boztepe Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Takan ve Akpınar Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Turgut’a tüm hemşehrilerimiz adına, böylesi güzel organizasyonlara imza attıkları için teşekkür ediyorum.”

HEDİK NEDİR?

Anadolu köylerinde kadınlar harman sonunda buğdayları kaynatarak hedik elde ederler. Pişmiş buğday tüm tane bulgur niteliği taşır. Pişme sonucu şişen ve yumuşayan taneye “hedik” denir.

Elde edilene hedikten; yarma, bulgur, düğür gibi kışlık yiyecekler elde edilir.

Anadolu'da hedik, çocukların ilk diş çıkardığı (diş hediği) zamanlarda da yapılıp komşulara dağıtılır ve hedik olarak da tüketilir.