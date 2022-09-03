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Aleyna Tilki'nin konserleri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum

Türkiye’de festivaller ve konserler çeşitli bahanelerle iptal edilmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Aleyna Tilki'nin de konseri iptal edildi. Tilki, konser yasağına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 02:58
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Aleyna Tilki'nin konserleri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum

Aleyna Tilki'nin konserleri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum
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Türkiye’de festivaller ve konserler çeşitli bahanelerle iptal edilmeye devam ediyor. Konseri iptal edilen sanatçılardan Aleyna Tilki, duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" sözleriyle isyan etti.

“BENİ ETRAFIMDAKİLER DAHİL HERKES ÜZÜYOR”

“Çok üzgünüm… Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum” diyen Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum..

Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…

Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor.

Pandemi zaten çok zor bi dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da okadar zor ki…

Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor… Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var.”

DİYANET-SEN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Çorum’da düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan sanatçı Aleyna Tilki'nin konserinin iptal edilmesi istenmişti.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı İsmail Şanar, festivale katılacak olan sanatçılar arasında yer alan Aleyna Tilki’yi hedef göstererek, şunları söylemişti:

“Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemiyoruz.

Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız.

Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz”

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