AKP Gençlik Kolları Başkanı’nın polise attığı tokat haberine erişim engeli

Karaman'da AKP Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak'ın Çevik Kuvvet Şube Müdürü Alparslan Yanar'ı darp ettiğine ilişkin rapor ortaya çıkmıştı. Söz konusu haberlere erişim engeli getirildi.

AKP Gençlik Kolları Başkanı’nın polise attığı tokat haberine erişim engeli

Krttv'de yer alan habere göre, Karaman'da AKP Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak'ın Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar'ı polis merkezinde çıkan tartışmada darbettiğine yönelik haberlere erişim engeli getirildi.

Karaman'da darp raporunun ortaya çıktığı olaydan sonra Kemal Toprak'la Emniyet Müdürü Ayhan Taş birlikte poz vermiş ancak AKP Karaman Gençlik Kolları başkanlığından istifa etmişti.

Karaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen erişim engelinde, Kemal Toprak'ın kişilik hakkı kapsamında isim ve resim hakkının izni dışında yayın yapılmasından ötürü kişilik haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

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