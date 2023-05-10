Türk Bayrağını indirip AKP bayrağı astı

İddialara göre özel bir mülkte bayrak direğine Türk Bayrağı ve AKP bayrağı çekildi. İki bayrağının aynı yere asılmaması gerektiğine karar verildi. AKP’li mülk sahibi ise Türk bayrağını indirdi, AKP bayrağını bıraktı.

Türk Bayrağını indirip AKP bayrağı astı

Editör: İsa Karaaslan

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Hortum sosyal medya hesabından AKP’li bir mülk sahibinin hem AKP hem de Türk bayrağı çektiğini söyledi.

Hortum, “Bayrağımızla asılan AKP bayrağına yaptığımız itirazı Seçim Kurulu Başkanlığı kabul etti.” diyerek karara AKP ve MHP’nin itiraz ettiğini duyurdu.

Hortum MHP’li ve AKP’li üyenin şerhlerini Facebook hesabından paylaştı.

AKP’li mülk sahibi ise AKP bayrağını indirmek yerine Türk Bayrağını indirdi.

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Hortum şöyle tepki gösterdi.

YAZIKLAR OLSUN...

Bayrağımızla asılan AKP bayrağına yaptığımız itirazı Seçim Kurulu Başkanlığı kabul etti. Karara AKP ve MHP itiraz etti. Sonra naptılar biliyor musunuz? Türk Bayrağımızı indirdiler, AKP bayrağı direkte kaldı. Sonrada bize Vatan, Bayrak dersi vermeye kalkıyorlar.

Süleyman Şah'ın Türbesini kaçırdınız, Yurtdışındaki tek toprağımızı ter edip Bayrağımızı indirdiniz,

Askeri alandaki Bayrağımızın indirilmesine göz yumdunuz,

Ege Denizindeki Adalarımızı Yunanistan'a terk ettiniz,

Kanla canla aldığımız Vatan Topraklarımızı Dolar karşılığı sattınız, satıyorsunuz

Şimdi de kalkıp bize Vatan, Milliyetçilik ve Bayrak diyorsunuz. Ayıp ayıp, biz bu Devleti kuran Partiyiz. Halkımızın değerleriyle AYIBINIZI örtmeye, bu Milletin aklıyla alay etmeye hakkınız yok.

HALK KAZANACAK, BİZ KAZANACAĞIZ...

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