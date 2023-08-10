AKP iktidarı milyonlarcasını ülkeye aldı, şimdi 16 bini sınır dışı edildi diye övünüyorlar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.

AKP iktidarı milyonlarcasını ülkeye aldı, şimdi 16 bini sınır dışı edildi diye övünüyorlar

“Hala seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tablo içerisindeler”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde gösterdiği başarıya vurgu yaparak, CHP’yi seçim sonuçlarını kabul etmemekle suçladı. Çelik, “Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tablo içerisindeler. Ortaya çıkan tablo gerçekten vahimdir. Vatandaş, ‘İyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş’ noktasına gelmiş” dedi.

“Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletin emanetine sahip çıktığını ve yıkım siyasetine karşı kararlı mücadele ettiğini belirtti. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür. Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.” diye konuştu.

“Deprem bölgesinde yaraların sarılması konusundaki iradesi aynı güçle devam ediyor”

Çelik, deprem bölgesindeki çalışmaların da gündemlerinde olduğunu söyledi. Çelik, “Deprem her zaman öncelikli gündemlerin başında geliyor. Hangi süreci yürütürsek yürütelim, Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde yaraların sarılması konusundaki iradesi aynı güçle devam ediyor ve partimiz bölgeyi takip etmeye devam ediyor.” dedi.

“Düzensiz göçle mücadele konusu da her zaman gündemimizdedir”

Çelik, düzensiz göçle mücadele konusunda da bilgi verdi. Çelik, “Yine kamuoyunun gündeminde yer alan düzensiz göçle mücadele konusu da her zaman gündemimizdedir. Son 2 ayda 2 bin 37 operasyon gerçekleşti. 35 bin düzensiz göçmen yakalandı ve 16 bini sınır dışı edildi.” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Rus arama motoru Yandex'ten savaş karşıtı açıklama Dünya
Rus arama motoru Yandex'ten savaş karşıtı açıklama
Tete resmen Galatasaray'da Spor
Tete resmen Galatasaray'da
Prof. Dr. Naci Görür Diyarbakır depremi sonrası üç şehri işaret etti Güncel
Prof. Dr. Naci Görür Diyarbakır depremi sonrası üç şehri işaret etti
Numan Kurtulmuş'tan Anafartalar Zaferi kutlaması Siyaset
Numan Kurtulmuş'tan Anafartalar Zaferi kutlaması
Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili flaş açıklama Spor
Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili flaş açıklama
Keşan'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Güncel
Keşan'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika.. Son dakika.. Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem Güncel
Son dakika.. Son dakika.. Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem