AKP iktidarı milyonlarcasını ülkeye aldı, şimdi 16 bini sınır dışı edildi diye övünüyorlar

“Hala seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tablo içerisindeler”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde gösterdiği başarıya vurgu yaparak, CHP’yi seçim sonuçlarını kabul etmemekle suçladı. Çelik, “Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tablo içerisindeler. Ortaya çıkan tablo gerçekten vahimdir. Vatandaş, ‘İyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş’ noktasına gelmiş” dedi.

“Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletin emanetine sahip çıktığını ve yıkım siyasetine karşı kararlı mücadele ettiğini belirtti. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür. Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.” diye konuştu.

“Deprem bölgesinde yaraların sarılması konusundaki iradesi aynı güçle devam ediyor”

Çelik, deprem bölgesindeki çalışmaların da gündemlerinde olduğunu söyledi. Çelik, “Deprem her zaman öncelikli gündemlerin başında geliyor. Hangi süreci yürütürsek yürütelim, Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde yaraların sarılması konusundaki iradesi aynı güçle devam ediyor ve partimiz bölgeyi takip etmeye devam ediyor.” dedi.

“Düzensiz göçle mücadele konusu da her zaman gündemimizdedir”

Çelik, düzensiz göçle mücadele konusunda da bilgi verdi. Çelik, “Yine kamuoyunun gündeminde yer alan düzensiz göçle mücadele konusu da her zaman gündemimizdedir. Son 2 ayda 2 bin 37 operasyon gerçekleşti. 35 bin düzensiz göçmen yakalandı ve 16 bini sınır dışı edildi.” ifadelerini kullandı.